В Мексике во время строительства автомагистрали обнаружили древние погребальные курганы: фото

В Мексике при строительстве автомагистрали обнаружили древние погребальные курганы
Археологи из Национального института антропологии и истории (INAH) Мексики обнаружили несколько круглых курганов в Эль-Наранхо в штате Тамаулипас. На этом месте раскопки проводились в рамках подготовки к строительству шоссе Манте – Окампо – Тула.
Об этом сообщает Heritage Daily.
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Что известно о находке
Исследователи раскопали два из четырех курганов, обнаруженных на этом месте. Эти погребения соответствуют поздней фазе классического периода, примерно между 600 и 900 годами нашей эры (на основе датировки типов керамики, найденных в городе). Пока ученые склоняются к мнению, что специфика захоронений свидетельствует о принадлежности культурной традиции уастеков.
Цивилизация уастеков – это доколумбовая мезоамериканская культура, занимавшая территорию на побережье Мексиканского залива, включавшую северную часть штата Веракрус и соседние регионы штатов Идальго, Керетаро, Сан-Луис-Потоси и Тамаулипас.
Уастеки часто сооружали круглые курганы в крупных городских центрах, таких как археологические достопримечательности Виста-Эрмоса и Платанито.
Один из круглых курганов в Эль-Наранхо имеет диаметр 20 метров и был построен из известняка и базальта, которые, как считают ученые, привезли издалека. Курган содержит погребение трех взрослых людей, они украшены украшениями из ракушек в форме цветка, обсидиановыми лезвиями и серьгами из зеленого кварца.
Напомним, ранее сообщалось, что археологи из Лундского университета в Швеции нашли "клад" растений на борту затонувшего скандинавского корабля 15 века. Он принадлежал датскому королю Гансу.
Фото: INAH