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Ученые восстановили образ женщины, которая жила на территории Саудовской Аравии 2000 лет назад

19 февраля 2023 17:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Ученые восстановили образ женщины - она жила 2000 лет назад в Саудовской Аравии
Реконструкция образа женщины
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Около 2000 лет назад на территории современной Саудовской Аравии жила женщина, которая принадлежала народу набатеев. Ученые из Саудовской Аравии провели реконструкцию лица этой женщины, являвшейся представительницей ее народа. 

Об этом сообщает Live Science.

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Реконструкция лица

Хинат, как ее назвали на основании надписи на гробнице, была похоронена вместе с останками еще 80 человек в гробнице в возрасте 2000 лет, которая  находится в Хегре, на объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Также сообщается, что ученые из Саудовской Аравии использовали знания по криминалистике и палеопатологии, а также компьютерную томографию и 3D-принтер для создания силиконового изображения женщины с темной кожей и черными волосами, частично покрытыми платком. Женщина принадлежала народу набатеев, который жил вдоль Торгового пути благовония в Саудовской Аравии 2000 лет назад. 

Раскопки гробницы, где были найдены ее останки и останки еще 80 человек, дали возможность изучить представления набатеев о загробной жизни, ведь об этом народе известно немного, поскольку они не оставили никаких литературных текстов или записей. Согласно исследованиям, женщина дожила до 40-50 лет, ее рост составил 1,6 метра, а ее погребение свидетельствует о ее среднем социальном статусе.

Напомним, ранее сообщалось, что археологи из Лундского университета в Швеции нашли "клад" растений на борту затонувшего скандинавского корабля 15 века. Он принадлежал датскому королю Гансу.

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