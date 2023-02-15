Телескоп Габбл зафіксував дивні спиці на кільцях Сатурна

Ці спиці стануть ще більш помітними у 2025 році

Космічний телескоп Габбл зафіксував загадкові особливості на кільцях Сатурна, сигналізуючи про початок "сезону спиць" планети. Ці спиці стануть ще більш помітними, коли північна півкуля планети наблизиться до осіннього рівнодення 6 травня 2025 року.

Про це повідомляє Space.com.

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Як і Земля, Сатурн нахилений навколо своєї осі і має чотири пори року. Однак, оскільки Сатурн знаходиться далі від сонячної системи і має набагато більшу орбіту навколо Сонця, кожен сезон триває приблизно сім земних років.

Коли кільця планети нахиляються краєм до Сонця, планета переживає рівнодення, створюючи таємничі лінії, відомі як спиці, які можна спостерігати на її кільцях. Ці спиці стануть ще більш помітними в міру наближення 6 травня 2025 року осіннього рівнодення в північній півкулі планети.

Фото: NASA/JPL-Caltech

Нагадаємо, у сонячній плямі AR3213 відбулися потужні спалахи класу Х1.1. Це призвело до проблем із радіозв'язком на планеті Земля.

Додамо, дослідження вчених показало, що ядро планети раніше оберталося швидше, ніж мантія Землі. Зараз же обертання внутрішнього ядра Землі сповільнюється, про що свідчать дані сейсмологічної активності.