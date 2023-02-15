Телескоп Хаббл зафиксировал странные спицы на кольцах Сатурна
Космический телескоп Хаббл зафиксировал загадочные особенности на кольцах Сатурна, сигнализируя о начале "сезона спиц" планеты. Эти спицы станут еще заметнее, когда северное полушарие планеты приблизится к осеннему равноденствию 6 мая 2025 года.
Об этом сообщает Space.com.
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Подробности
Как и Земля, Сатурн наклонен вокруг своей оси и имеет четыре времени года. Однако, поскольку Сатурн находится дальше от солнечной системы и имеет гораздо большую орбиту вокруг Солнца, каждый сезон длится примерно семь земных лет.
Когда кольца планеты наклоняются по краю Солнца, планета переживает равноденствие, создавая таинственные линии, известные как спицы, которые можно наблюдать на ее кольцах. Эти спицы станут еще заметнее по мере приближения 6 мая 2025 года осеннего равноденствия в северном полушарии планеты.
Напомним, в солнечном пятне AR3213 произошли мощные вспышки класса Х1.1. Это привело к проблемам радиосвязи на планете Земля.
Добавим, исследование ученых показало, что ядро планеты раньше вращалось быстрее, чем мантия Земли. Сейчас вращение внутреннего ядра Земли замедляется, о чем свидетельствуют данные сейсмологической активности.