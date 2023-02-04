Телескоп Хаббл зняв туманність Тарантул — який вигляд вона має

Далека і недосяжна краса: телескоп Хаббл зняв туманність Тарантул
Дослідники продовжують вивчати космос і відкривати для людства нові факти про космос. Так нещодавно потужний телескоп Хаббл зняв туманність Тарантул.
Знімок опублікували на сайті NASA.
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Туманність Тарантул
Що відомо про туманність Тарантул
Це велика область зореутворення з іонізованого водню, яка лежить на відстані 161 000 світлових років від Землі у Великій Магеллановій Хмарі. Дослідники вважають, що її турбулентні хмари газу та пилу кружляють між яскравими, щойно сформованими зірками цього регіону.
Для телескопа Хаббла ця туманність не є відкриттям. Натомість на фото зображена найяскравіша область зореутворення в наших галактичних сусідствах і домівка для найгарячіших і наймасивніших відомих зірок.
Завдяки цьому туманність Тарантул є ідеальною природньою лабораторією для дослідження та перевірки теорій щодо еволюції зірок. Окрім того, космічний телескоп NASA/ESA/CSA Джеймса Вебба також нещодавно заглибився в цей регіон, виявивши тисячі ніколи раніше не бачених молодих зірок.
Оприлюднене зображення поєднує в собі дані з двох різних пропозицій спостереження. Перший розробили, щоб дослідити властивості частинок пилу у порожнечі між зірками, які й утворюють темні хмари, що добре видно на зображенні.
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