Телескоп Хаббл зняв туманність Тарантул — який вигляд вона має

Що відомо про туманність Тарантул

Дослідники продовжують вивчати космос і відкривати для людства нові факти про космос. Так нещодавно потужний телескоп Хаббл зняв туманність Тарантул.

Знімок опублікували на сайті NASA.

Туманність Тарантул

Що відомо про туманність Тарантул

Це велика область зореутворення з іонізованого водню, яка лежить на відстані 161 000 світлових років від Землі у Великій Магеллановій Хмарі. Дослідники вважають, що її турбулентні хмари газу та пилу кружляють між яскравими, щойно сформованими зірками цього регіону.

Для телескопа Хаббла ця туманність не є відкриттям. Натомість на фото зображена найяскравіша область зореутворення в наших галактичних сусідствах і домівка для найгарячіших і наймасивніших відомих зірок.

Завдяки цьому туманність Тарантул є ідеальною природньою лабораторією для дослідження та перевірки теорій щодо еволюції зірок. Окрім того, космічний телескоп NASA/ESA/CSA Джеймса Вебба також нещодавно заглибився в цей регіон, виявивши тисячі ніколи раніше не бачених молодих зірок.

Оприлюднене зображення поєднує в собі дані з двох різних пропозицій спостереження. Перший розробили, щоб дослідити властивості частинок пилу у порожнечі між зірками, які й утворюють темні хмари, що добре видно на зображенні.

Нагадаємо, українські вче ні з Національної академії заявили, що часто помічають над Києвом та областю непізнані летючі об'єкти. Їх природа незрозуміла, а кількість і групи скупчення доволі великі.

Компанія Rolls-Royce показала рендер ядерного реактора, який повинен забезпечити енергією базу на Місяці чи Марсі. Крім того, такий двигун мав би також застосовуватися і в космічних кораблях.