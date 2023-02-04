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Далека і недосяжна краса: телескоп Хаббл зняв туманність Тарантул

4 лютого 2023 19:00
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Телескоп Хаббл зняв туманність Тарантул — який вигляд вона має
Що відомо про туманність Тарантул
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Дослідники продовжують вивчати космос і відкривати для людства нові факти про космос. Так нещодавно потужний телескоп Хаббл зняв туманність Тарантул.

Знімок опублікували на сайті NASA.

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Туманність Тарантул

Туманність Тарантул

Що відомо про туманність Тарантул

Це велика область зореутворення з іонізованого водню, яка лежить на відстані 161 000 світлових років від Землі у Великій Магеллановій Хмарі. Дослідники вважають, що її турбулентні хмари газу та пилу кружляють між яскравими, щойно сформованими зірками цього регіону.

Для телескопа Хаббла ця туманність не є відкриттям. Натомість на фото зображена найяскравіша область зореутворення в наших галактичних сусідствах і домівка для найгарячіших і наймасивніших відомих зірок. 

Завдяки цьому туманність Тарантул є ідеальною природньою лабораторією для дослідження та перевірки теорій щодо еволюції зірок. Окрім того, космічний телескоп NASA/ESA/CSA Джеймса Вебба також нещодавно заглибився в цей регіон, виявивши тисячі ніколи раніше не бачених молодих зірок.

Оприлюднене зображення поєднує в собі дані з двох різних пропозицій спостереження. Перший розробили, щоб дослідити властивості частинок пилу у порожнечі між зірками, які й утворюють темні хмари, що добре видно на зображенні. 

Нагадаємо, українські вче ні з Національної академії заявили, що часто помічають над Києвом та областю непізнані летючі об'єкти. Їх природа незрозуміла, а кількість і групи скупчення доволі великі.

Компанія Rolls-Royce показала рендер ядерного реактора, який повинен забезпечити енергією базу на Місяці чи Марсі. Крім того, такий двигун мав би також застосовуватися і в космічних кораблях.

  

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