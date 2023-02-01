Невідома стародавня країна - вчені виявили невідому країну

Щит містить нову інформацію про урартську експансію під час правління царя Аргішті

Напис на бронзовому щиті, придбаному музеєм Резана Хаса, розкрив назву невідомої країни. Вважається, що бронзовий щит, що належав урартському царю Аргішті, було знайдено в межах Агри-Патноса або Муша на сході Туреччини.

Про це пише Аrkeonews.

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На бронзовому щиті, що належить Аргішті, одному з урартських царів і який зараз знаходиться в музеї Резана Хаса, було виявлено існування нової країни під назвою Каріні, написаної ідеограмою KUR, яка є знаком країни.

Орхан Варол, який заявив, що більшість урартських написів складається з військових походів і перемог царів, накреслених на кам'яних блоках, таких як андезит, базальт і вапняк, або на скелястих ділянках, сказав:

"Ми також отримуємо інформацію про війну та перемогу". в урартських військових гарматах. Зрозуміло, крім використання урартських щитів на полі бою, вони також могли служити знаком перемоги для королів. Іноді на щиті зазначається, що завойована країна чи зброя війни було присвячено головному богу. У руках короля або великого воїна щит, який відіграє важливу роль у перемозі у війні, набуває символічного значення та цінності, будучи обробленим клинописом", — сказав він.

Ширина щита 40 см. Крім напису, на поверхні щита є точкові та криволінійні смуги.

Щит містить нову інформацію про урартську експансію під час правління царя Аргішті, а також про мовні особливості Урарту.

Урарти адаптували ассирійський клинопис. Усіх правителів, окрім Сардурі, я написав до Урарту. За винятком Сардурі I, його син Ішпуїні (бл. 830–810 рр. до н.е.) і пізніші правителі все писали урартською мовою (віддалено пов'язаною з ізольованою неіндоєвропейською, несемітською хурритською мовою).

Нагадаємо, під час розкопок у кургані Томіомаруяма в місті Нара, Японія, археологи виявили гігантський меч "Дакокен" довжиною 2,3 метра. Окрім цього, фахівці знайшли давнє бронзове дзеркало у формі щита, яке є першим у своєму роді.