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Супутникові спостереження виявили майже 20 тисяч раніше невідомих підводних гір

3 травня 2023 08:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Супутникові спостереження виявили майже 20 тисяч раніше невідомих підводних гір
Найвища підводна гора в світі Мауна-Кеа. Фото: Wikipedia
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Кількість відомих гір у Світовому океані зросла приблизно вдвічі. Глобальні супутникові спостереження виявили майже 20 000 раніше невідомих підводних гір.

Про це повідомили дослідники в журналі Earth and Space Science, передає Sciencenews.

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Виявлені підводні гори 

Подібно до того, як гори підносяться над поверхнею Землі, підводні гори здіймаються над океанським дном. Найвищою горою на Землі, якщо вимірювати від основи до вершини, є Мауна-Кеа, яка є частиною Гавайсько-Імператорського підводного хребта.

Ці підводні споруди часто є гарячими точками морського біорізноманіття. Частково це пояснюється тим, що їхні скелясті стіни, утворені вулканічною діяльністю, забезпечують безліч середовищ існування. Підводні гори також сприяють висхідній течії води, багатої на поживні речовини, яка розподіляє корисні сполуки, такі як нітрати і фосфати. 

Понад 24 600 підводних гір були раніше нанесені на карту. Один з найпоширеніших способів знайти ці приховані гори — просканувати морське дно за допомогою гідролокатора, однак це дорогий та трудомісткий процес.

Дослідники звернулися до супутникових спостережень, які забезпечують глобальне покриття світового океану, щоб провести перепис підводних гір.

Команда проаналізувала супутникові вимірювання висоти морської поверхні. Дослідники шукали сантиметрові нерівності, спричинені гравітаційним впливом підводних гір. Оскільки гірська порода щільніша за воду, присутність підводної гори дещо змінює гравітаційне поле Землі в цьому місці. 

Використовуючи цей метод, команда виявила 19 325 раніше невідомих підводних гір. Дослідники порівняли деякі зі своїх спостережень з сонарними картами морського дна, щоб підтвердити, що нововідкриті підводні гори, ймовірно, справжні.

За оцінками дослідників, більшість нововідкритих підводних гір мають невелику висоту — приблизно від 700 до 2 500 метрів.

Подводные горы
Встановлений на кораблі гідролокатор показує, як підводна гора Кельвін біля узбережжя штату Массачусетс підіймається з морського дна. Фото: Океанографічний інститут Вудс-Хол 

Нагадаємо, кліматологи розповіли, що цьогоріч температура океанів може підвищитися на 1,5 ℃. Це пов'язано з тим, що глобальне потепління набирає обертів.

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