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Спутниковые наблюдения выявили почти 20 тысяч ранее неизвестных подводных гор

3 мая 2023 08:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Спутниковые наблюдения выявили почти 20 тысяч ранее неизвестных подводных гор
Самая высокая подводная гора в мире Мауна-Кеа. Фото: Wikipedia
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Число известных гор в Мировом океане возросло примерно вдвое. Глобальные спутниковые наблюдения обнаружили около 20 000 ранее неизвестных подводных гор.

Об этом сообщили исследователи в журнале Earth and Space Science, передает Sciencenews.

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Обнаруженные подводные горы

Подобно тому, как горы возвышаются над поверхностью Земли, подводные горы возвышаются над океанским дном. Самой высокой горой на Земле, если измерять от основания к вершине, является Мауна-Кеа, которая является частью Гавайско-Императорского подводного хребта.

Эти подводные постройки часто являются горячими точками морского биоразнообразия. Отчасти это объясняется тем, что их скалистые стены, образованные вулканической деятельностью, обеспечивают множество сред обитания. Подводные горы также способствуют восходящему течению воды, богатой питательными веществами, которая распределяет полезные соединения, такие как нитраты и фосфаты.

Более 24 600 подводных гор были ранее нанесены на карту. Один из самых распространенных способов найти эти скрытые горы — просканировать морское дно с помощью гидролокатора, однако это дорогостоящий и трудоемкий процесс.

Исследователи обратились к спутниковым наблюдениям, обеспечивающим глобальное покрытие мирового океана, чтобы провести перепись подводных гор.

Команда проанализировала спутниковые измерения высоты морской поверхности. Исследователи искали сантиметровые неровности, вызванные гравитационным влиянием подводных гор. Поскольку горная порода плотнее воды, присутствие подводной горы несколько изменяет гравитационное поле Земли в этом месте.

Используя этот метод, команда обнаружила 19 325 ранее неизвестных подводных гор. Исследователи сравнили некоторые из своих наблюдений с сонарными картами морского дна, чтобы подтвердить, что вновь открытые подводные горы, вероятно, настоящие.

По оценкам исследователей, большинство новооткрытых подводных гор имеют небольшую высоту — от 700 до 2 500 метров.

Подводные горы
Установленный на корабле гидролокатор показывает, как подводная гора Кельвина у побережья штата Массачусетс поднимается с морского дна. Фото: Океанографический институт Вудс-Холл

Напомним, климатологи рассказали, что в текущем году температура океанов может повыситься на 1,5 ℃. Это связано с тем, что глобальное потепление набирает обороты.

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