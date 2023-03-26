У світі може утворитися новий океан: де саме

Розкол завдовжки 56 км утворився 2005 року

В Африці може утворитися новий океан, оскільки континент продовжує розколюватися. За словами дослідників, розкол утворився в пустелі Ефіопії, створивши можливість для Кенії та Уганди розвинути берегову лінію у міру того, як в ущелині утворюється новий океан.

Про це пише Yahoo.

"Це єдине місце на Землі, де ви можете вивчити, як континентальний розлом стає океанічним розломом. Ми бачимо, що океанічна кора починає формуватися, тому що вона помітно відрізняється від континентальної кори за своїм складом і щільністю", — сказав докторант Університету Лідса Крістофер Мур.

Розкол завдовжки 56 км, відомий як Східноафриканський розлом, утворився 2005 року, але будь-який розвиток нового океану триватиме від 5 до 10 мільйонів років, кажуть дослідники.

"Аденська затока та Червоне море будуть затоплені над регіоном Афар і східноафриканською рифтовою долиною та стануть новим океаном, а ця частина Східної Африки стане окремим невеликим континентом", — сказав морський геофізик Кен Макдональд.

Причина розколу залишається невідомою, але деякі дослідники вважають, що утворення розлому було спричинене тектонічними процесами, схожими з тими, що відбуваються на дні океану.

Розлом розташований на межі трьох тектонічних плит — Сомалійської, Нубійської та Аравійської. Вони віддаляються одна від одної на декілька міліметрів на рік.

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