Станцію "Академік Вернадський" заполонили пінгвіни: нові приголомшливі фото

Пінгвіни біля станції "Академік Вернадський". Фото: Національний антарктичний науковий центр

У першій половині вересня на острів Галіндез, де розташована станція "Академік Вернадський", почали активно повертатися пінгвіни. За кілька днів їхня кількість зросла з 50 до 600.

Про це українські науковці розповіли на своїй сторінці у Facebook.

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Пінгвіни біля станції "Академік Вернадський"

Науквоці зазначають, що найбільше пінгвінів вони спостерігали на початку цього тижня — близько 800. Але зараз їхня кількість знову суттєво зменшилася, орієнтовно до 50.

Пінгвіни біля станції "Академік Вернадський". Фото: Національний антарктичний науковий центр

"Ймовірно, в першій хвилі на Галіндезі з’явилися пінгвіни, які зимували неподалік, адже в акваторії наших островів цієї зими взагалі не утворювався стійкий льодовий покрив. Тепер частина з них могла розійтися околицями, а біля "Вернадського" залишилися ті птахи, які будуть тут гніздувати", — припускають біологи.

Пінгвіни біля станції "Академік Вернадський". Фото: Національний антарктичний науковий центр

Українські науковці продовжують слідкувати за міграціями пінгвінів, адже саме їхня поведінка є одним з показників зміни клімату в антарктичному регіоні.

Пінгвіни біля станції "Академік Вернадський". Фото: Національний антарктичний науковий центр

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