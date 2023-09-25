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Станцию "Академик Вернадский" заполонили пингвины: новые потрясающие фото

25 сентября 2023 01:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Станцию "Академик Вернадский" заполонили пингвины: новые потрясающие фото
Пингвины у станции "Академик Вернадский". Фото: Национальный антарктический научный центр
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В первой половине сентября на остров Галиндез, где расположена станция "Академик Вернадский", начали активно возвращаться пингвины. За несколько дней их количество выросло с 50 до 600.

Об этом украинские ученые рассказали на своей странице в Facebook.

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Пингвины возле станции "Академик Вернадский"

Научные работники отмечают, что больше всего пингвинов они наблюдали в начале этой недели — около 800. Но сейчас их количество снова существенно уменьшилось, ориентировочно до 50.

Пингвины у украинской станции
Пингвины у станции "Академик Вернадский". Фото: Национальный антарктический научный центр

"Вероятно, в первой волне на Галиндеге появились зимовавшие неподалеку пингвины, ведь в акватории наших островов этой зимой вообще не образовывался устойчивый ледовый покров. Теперь часть из них могла разойтись окрестностями, а у "Вернадского" остались те птицы, которые будут здесь гнездиться", — предполагают биологи.

Пингвины у украинской станции
Пингвины у станции "Академик Вернадский". Фото: Национальный антарктический научный центр

Украинские ученые продолжают следить за миграциями пингвинов, ведь именно их поведение является одним из показателей изменения климата в антарктическом регионе.

Пингвины у станции "Академик Вернадский". Фото: Национальный антарктический научный центр

Напомним, украинские полярники раскрыли ТОП-5 самых интересных фактов об антарктическом туризме.

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