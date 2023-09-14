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Пінгвіни масово прямують на станцію Вернадського: українські полярники показали захоплюючі кадри

14 вересня 2023 16:29
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Пінгвіни масово прямують на станцію Вернадського: українські полярники показали захоплюючі кадри
Пінгвіни прямують до станції Вернадського. Фото: скриншот з відео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Менше тижня тому до станції "Академік Вернадський" прибув перший пінгвін. Нині ж до українських полярників прямують сотні птахів.

Про це свідчить відео, відзняте дроном полярників.

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Що відомо про повернення пінгвінів на станцію

На кадрах видно, як цілий натовп птахів рухається в бік станції на острові Галіндез. За останні кілька днів їх кількість зросла в рази — з 50 до 600 осіб. 

"І це тільки початок", — зауважують полярники.

Як повідомляє Національний антарктичний науковий центр, час повернення пінгвінів до станції Вернадського змінився через теплий клімат.

"Цього року вже у вересні (початок антарктичної весни) в районі нашого острова стоїть досить тепла, як для цього сезону погода: -5⁰С — середня температура повітря, а води — -1,1⁰С. Морського льоду майже немає, тож пінгвіни припливають на місця гніздових колоній раніше. Відповідно раніше вони почнуть відкладати яйця", — йдеться у повідомленні.

Також у Науковому центрі пригадали, що перші гніздові колонії теплолюбних субантарктичних пінгвінів неподалік станції з'явилися 2000-х. Відтоді строки відкладання ними яєць значно змістились: з кінця листопада на початок місяця.

"Зсув колоній цього виду пінгвінів на південь і зміна строків їхнього репродуктивного періоду є яскравою ілюстрацією потепління в регіоні", — пояснив біолог 28-ї УАЕ Вадим Ткаченко.

Нагадаємо, українські полярники розкрили ТОП-5 найцікавіших фактів про антарктичний туризм.

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