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Стало відомо, як біоритм може вплинути на передчасну смерть

19 червня 2023 00:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Стало відомо, як біоритм може вплинути на передчасну смерть
Дівчина з планшетом уночі в ліжку. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вчені дослідили, як наш біологічний ритм впливає на тривалість життя. Таким чином, це дасть можливість краще зрозуміти взаємозв'язки між цими процесами та забезпеченням довголіття.

Про це повідомляє NNews.

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Зв'язок між біологічними ритмами та тривалістю життя

Зазначається, що науковці дослідили зв'язок між людьми, що рано прокидаються ("жайворонками"), людьми, що ведуть нічний спосіб життя ("совами") та тривалістю їхнього життя. Вчені з'ясували, що "сови" більше схильні до передчасної смерті, ніж "жайворонки".

Дослідження свідчить про те, що це пов'язано зі складнішими процесами — поєднанням генетичних, біологічних і соціальних факторів.

"Наприклад, вечірні люди можуть стикатися з більшими викликами, пов’язаними з режимом сну та робочим графіком, що впливає на їхнє фізичне та психічне здоров’я", — зазначає видання.

Таким чином, це дослідження висвітлює вплив біологічного ритму на тривалість життя та здоров'я. Розуміння цього зв'язку може сприяти розробці стратегій для підтримки здоров'я та довголіття у людей, які мають вечірню активність.

Нагадаємо, що дослідники з Кельнського університету знайшли фармацевтичний засіб, який допоможе клітинам виправляти більше пошкоджень ДНК і таким чином уповільнити процеси старіння та попередити безліч хвороб, зокрема рак.

Також ми писали, що багато українців зараз стикаються з симптомами недосипання. Лікарка дала поради, як підтримати організм в цей важкий час. 

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