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Що означали поцілунки у Стародавній Греції? Історики приголомшили

27 вересня 2023 16:16
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Що могли означати поцілунки у Стародавній Греції — відповідь істориків вразила
Орнаментальний рельєф фонтану у Флоренції, Італія. Стародавня скульптура з парою, що цілується. Флорентійське мистецтво 16 ст. Фото: Paolo Gallo/Shutterstock
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

У сучасному світі поцілунки мають різні значення, від романтичних до соціальних. Люди цілуються, щоб проявити любов, турботу або привітання. Як розповіли історики, для стародавніх греків цей жест також означав дещо більше, ніж простий жест.

У Стародавній Греції цілували один одного часто. Щобільше, існували чіткі соціальні правила щодо місця цілування на тілі, залежно від статусу та стосунків, які пов'язували людей. Про це пише видання GreekReporter.

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Що означали поцілунки у Стародавній Греції?

Поцілунок як привітання та повага

Одним з поширених привітань у давньогрецькому світі був поцілунок. При цьому важливо було, куди саме цілує людина при зустрічі: у руку, у щоку чи у губи. 

Давньогрецький  історик Геродот з Галікарнаса, який жив між 484 і 425 роками до нашої ери, описував поцілунки як привітання між персами Ахеменідів, які завоювали багато країн на Середземному морі: 

"Коли один чоловік зустрічає іншого на дорозі, легко побачити, чи вони рівні. Якщо вони рівні, мовчки цілують одне одного в губи. Якщо різниця в ранзі невелика, цілують щоку. Якщо різниця велика, нижча особа має вклонитися й продемонструвати свою покірність"

Поцілунок як прихильність та ознака родинних зв'язків

Поцілунки також вважалися ознакою прихильності, оскільки в багатьох творах Гомера поцілунки використовуються для ілюстрації глибоких дружніх чи родинних зв’язків. Часто говорили, що батьки цілують своїх дітей, щоб показати свою любов, і чоловіки, які були близькими друзями, також цілували один одного.

Поцілунок як прояв кохання

Водночас поцілунки, як прояв романтики, кохання або чогось інтимного, були заборонені у публічних місцях. Якби жінки починали романтичні поцілунки, це сприймалося б як ознака розпусти, розбещеності або інших негативних атрибутів.

 

Історики пояснили, що означали поцілунки у Стародавній Греції
Стародавній рельєф з міста Тарсус із зображенням пари, яка цілується. Фото: Public Domain

Що означало Давньогрецьке рукостискання

Серед безлічі форм вітальних жестів, які спостерігалися протягом історії, рукостискання посідає чільне місце. Ця істина була однаково справедливою і для світу Стародавньої Греції, де рукостискання було найпоширенішим привітанням.

Найдавнішим ознакою рукостискання як жесту привітання є давньогрецька скульптура надгробна стела з могили Агатона та Сосикрата, на якій зображено прощання чоловіка та дружини. 

Згадки про рукостискання також можна знайти в "Іліаді" Гомера, яка датується приблизно 800 роком до нашої ери. Жест описується в цьому творі по-різному як символ згоди чи клятви, пропозиція розради загиблим або як обітниця довіри.

Важливо, що рукостискання в Стародавній Греції означало, що обидві сторони були рівними: боги тиснули руки богам, воїни тиснули один одному руки, а спортсмени тиснули руки на знак визнання поваги до своїх суперників.

 

Що означало рукостискання у давній Греції
Надгробна стела, на якій зображено сумне прощання чоловіка та дружини. прибл. 350-325 роки до нашої ери. Фото: Marie Lan Nguyen/Wikimedia Commons

Нагадаємо, ми писали, що у Туреччині в стародавніх руїнах виявили глиняні таблички з написами на давно втраченій мові

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