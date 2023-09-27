Что могли означать поцелуи в Древней Греции — ответ историков поразил

Орнаментальный рельеф фонтана во Флоренции, Италия. Древняя скульптура с целующейся парой. Флорентийское искусство 16 в. Фото: Paolo Gallo/Shutterstock

В современном мире поцелуи имеют разные значения, от романтических до социальных. Люди целуются, чтобы проявить любовь, заботу или приветствие. Как рассказали историки, для древних греков этот жест также означал больше, чем простой жест.

В Древней Греции целовали друг друга часто. Более того, существовали четкие социальные правила относительно места целования на теле, в зависимости от статуса и отношений, которые связывали людей. Об этом пишет издание GreekReporter.

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Поцелуй как приветствие и уважение

Одним из распространенных приветствий в древнегреческом мире был поцелуй. При этом важно было, куда именно целует человек при встрече: в руку, щеку или губы.

Древнегреческий историк Геродот из Галикарнаса, живший между 484 и 425 годами до нашей эры, описывал поцелуи как приветствие между персами Ахеменидов, завоевавшими многие страны на Средиземном море:

"Когда один мужчина встречает другого на дороге, легко увидеть, равны ли они. Если они равны, молча целуют друг друга в губы. Если разница в ранге небольшая, целуют щеку. Если разница большая, низшее лицо должно поклониться и продемонстрировать свою покорность".

Поцелуй как расположение и признак родственных связей

Поцелуи также считались признаком благосклонности, поскольку во многих произведениях Гомера поцелуи используются для иллюстрации глубоких дружеских или родственных связей. Часто говорили, что родители целуют своих детей, чтобы показать свою любовь, и мужчины, которые были близкими друзьями, тоже целовали друг друга.

Поцелуй как проявление любви

В то же время поцелуи как проявление романтики, любви или чего-то интимного были запрещены в публичных местах. Если бы женщины начинали романтические поцелуи, это воспринималось бы как признак разврата, распущенности или других негативных атрибутов.

Древний рельеф из города Тарсус с изображением целующейся пары. Фото: Public Domain

Что означало Древнегреческое рукопожатие

Среди множества форм приветственных жестов, наблюдавшихся на протяжении истории, рукопожатие занимает ведущее место. Эта истина была одинаково справедлива и для мира Древней Греции, где рукопожатие было самым распространенным приветствием.

Древнейшим признаком рукопожатия как жеста приветствия является древнегреческая скульптура надгробная стела из могилы Агатона и Сосикрата, на которой изображено прощание мужа и жены.

Упоминания о рукопожатии можно найти в "Илиаде" Гомера, которая датируется примерно 800 годом до нашей эры. Жест описывается в этом произведении по-разному как символ согласия или клятвы, предложение утешения погибшим или обет доверия.

Важно, что рукопожатие в Древней Греции означало, что обе стороны были равными: боги жали руки богам, воины жали друг другу руки, а спортсмены жали руки в знак признания уважения к своим соперникам.

Надгробная стела, на которой изображено грустное прощание мужа и жены. Прибл. 350–325 годы до нашей эры. Фото: Marie Lan Nguyen/Wikimedia Commons

Напомним, мы писали, что в Турции в древних руинах обнаружили глиняные таблички с надписями на давно утраченном языке.