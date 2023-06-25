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Розкол Африки на континенти: як і коли це станеться

25 червня 2023 02:42
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Розкол Африки на континенти: як і коли це станеться
Африка. Фото: Unsplash
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Другий за величиною континент — Африка — може перестати існувати у тому вигляді, як є зараз. Справа у  тому, що гігантський розлом повільно розділяє її на кілька частин.

Про це пише видання Live Science.

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Африка ділиться на континенти

Африку може розділитись на два континенти. За даними Геологічного товариства Лондона, вже існує розлом. Це Східно-Африканський риф, він являє собою мережу долин, яка простягається приблизно на 2175 миль (3500 кілометрів) у довжину від Червоного моря до Мозамбіку.

Науковці зараз мудрують, коли саме може відбутися розкол та яким він буде. 

Відомо, що Східноафриканський розлом почав формуватися близько 35 мільйонів років тому між Аравією та Африканським Рогом у східній частині континенту. З часом розлом поширився на південь, досягнувши північної Кенії 25 мільйонів років тому.

Науковці вважають, що Африка повільно відкривається кількох лініях, які в сукупності становлять понад 6,35 міліметра на рік.

"Зараз розрив відбувається дуже повільно, приблизно з тією швидкістю, як ростуть нігті на ногах", — сказав професор науки про Землю Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі Кен Макдональд.

Межі тектонічних плит (сірий колір), а також зона Східноафриканського розлому (пунктирні лінії). Фото: Геологічна служба США

Якою може бути Африка

  • За одним сценарієм, більша частина Сомалійської плити відокремиться від решти африканського континенту, а між ними утвориться море. Новий суходол включатиме Сомалі, Еритрею, Джибуті, а також східні частини Ефіопії, Кенії, Танзанії та Мозамбіку.
  • За іншим сценарієм відокремлюються лише східні частини Танзанії та Мозамбіку.

Вчені наразі не можуть точно сказати, чи продовжуватиметься цей розлом нинішніми темпами. Науковці не виключають, що він також може й прискоритися, або ж узагалі зупинитися.

Нагадаємо, вчені Університету в Единбурзі зробили неабияке відкриття у дослідженні процесу старіння. Вони винайшли речовини, які можуть зупиняти цей процес у клітинах. І в цьому їм допоміг штучний інтелект.

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