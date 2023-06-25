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Раскол Африки на континенты: как и когда это произойдет

25 июня 2023 02:42
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Раскол Африки на континенты: как и когда это произойдет
Африка. Фото: Unsplash
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Второй по величине континент — Африка — может перестать существовать в том виде, как есть сейчас. Дело в том, что гигантский разлом медленно разделяет его на несколько частей.

Об этом пишет издание Live Science.

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Африка разделяет на континенты

Африка может быть разделена на два континента. По данным Геологического общества Лондона, уже существует разлом. Это Восточно-Африканский риф, он представляет собой сеть долин, простирающуеся примерно на 2175 миль (3500 километров) в длину от Красного моря до Мозамбика.

Ученые сейчас изучают, когда может произойти раскол и каким он будет.

Известно, что Восточноафриканский разлом начал формироваться около 35 миллионов лет назад между Аравией и Африканским Рогом в восточной части континента. Со временем разлом распространился на юг, достигнув северной Кении 25 миллионов лет назад.

Ученые считают, что Африка медленно открывается в нескольких линиях, которые в совокупности составляют более 6,35 миллиметра в год.

"Сейчас разрыв происходит очень медленно, примерно с той скоростью, как растут ногти на ногах", — сказал профессор науки о Земле Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Кен Макдональд.

Пределы тектонических плит (серый цвет), а также зона Восточноафриканского разлома (пунктирные линии). Фото: Геологическая служба США

Какой может быть Африка

  • По одному сценарию, большая часть сомалийской плиты отделится от остального африканского континента, а между ними образуется море.  Новая суша будет включать в себя Сомали, Эритрею, Джибути, а также восточные части Эфиопии, Кении, Танзании и Мозамбика.
  • По другому сценарию обособляются только восточные части Танзании и Мозамбика.

Ученые пока не могут точно сказать, будет ли разлом продолжаться нынешними темпами. Ученые не исключают, что он также может и ускориться, или вообще остановиться.

Напомним, ученые Университета в Эдинбурге сделали незаурядное открытие в исследовании процесса старения. Они изобрели вещества, которые могут останавливать этот процесс в клетках. И в этом им помог искусственный интеллект.

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