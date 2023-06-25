Раскол Африки на континенты: как и когда это произойдет
Второй по величине континент — Африка — может перестать существовать в том виде, как есть сейчас. Дело в том, что гигантский разлом медленно разделяет его на несколько частей.
Об этом пишет издание Live Science.
Африка разделяет на континенты
Африка может быть разделена на два континента. По данным Геологического общества Лондона, уже существует разлом. Это Восточно-Африканский риф, он представляет собой сеть долин, простирающуеся примерно на 2175 миль (3500 километров) в длину от Красного моря до Мозамбика.
Ученые сейчас изучают, когда может произойти раскол и каким он будет.
Известно, что Восточноафриканский разлом начал формироваться около 35 миллионов лет назад между Аравией и Африканским Рогом в восточной части континента. Со временем разлом распространился на юг, достигнув северной Кении 25 миллионов лет назад.
Ученые считают, что Африка медленно открывается в нескольких линиях, которые в совокупности составляют более 6,35 миллиметра в год.
"Сейчас разрыв происходит очень медленно, примерно с той скоростью, как растут ногти на ногах", — сказал профессор науки о Земле Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Кен Макдональд.
Какой может быть Африка
- По одному сценарию, большая часть сомалийской плиты отделится от остального африканского континента, а между ними образуется море. Новая суша будет включать в себя Сомали, Эритрею, Джибути, а также восточные части Эфиопии, Кении, Танзании и Мозамбика.
- По другому сценарию обособляются только восточные части Танзании и Мозамбика.
Ученые пока не могут точно сказать, будет ли разлом продолжаться нынешними темпами. Ученые не исключают, что он также может и ускориться, или вообще остановиться.
Напомним, ученые Университета в Эдинбурге сделали незаурядное открытие в исследовании процесса старения. Они изобрели вещества, которые могут останавливать этот процесс в клетках. И в этом им помог искусственный интеллект.