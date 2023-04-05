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Не факт, що доживемо до XXII століття: вчені назвали 10 потенційних загроз для цивілізації

5 квітня 2023 08:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Падіння астероїда — одна з головних загроз цивілізації
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Сучасна цивілізація відрізняється глобальною складністю та технологічною витонченістю, які Вебстер ніколи б не міг уявити. Сьогодні цивілізація визначається урбанізацією, передовими технологіями у сільському господарстві та промисловості, збільшенням населення та складною соціальною організацією.

Про це пише Sciencenews

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Однак людство стикається з безліччю реальних екзистенційних загроз, які потрібно враховувати. Перерахуємо основні 10 загроз для виживання цивілізації та відповідні фільми, які можуть допомогти усвідомити їхню серйозність.

Загрози:

  • вторгнення прибульців;
  • зіткнення з астероїдом;
  • усі бджоли вмирають;
  • захоплення штучного інтелекту;
  • квантові обчислення;
  • нестабільність складності;
  • соціальні мережі;
  • пандемії;
  • ядерна війна;
  • зміна клімату.

"Попередження про потенційні катастрофи слід сприймати не як привід для відчаю, а як мотивацію для вивчення небезпек. Врешті-решт, коли посуха знищила цивілізацію натуфійців 10 000 років тому, вони не могли вплинути на клімат. Сучасні люди мають таку силу", — говориться. у повідомленні.

Нагадаємо, що вчені прогнозували, що посухи та повені стануть більш частими та масштабними через глобальне потепління та зміну клімату на планеті, проте зафіксувати цей факт не вдавалося. Однак тепер нове дослідження, проведене під керівництвом NASA, підтверджує, що великі посухи та періоди надмірного випадання опадів та накопичення води на суші справді відбуваються частіше.

Два вчені NASA вивчили дані за 20 років, отримані із супутників GRACE та GRACE-FO, щоб проаналізувати екстремальні явища вологості та посухи.

Раніше вчені попередили, що значні викиди метану становлять велику кліматичну загрозу усьому світу. Вчені вже нарахували тисячі витоків метану, здебільшого з нафтових та газових об'єктів.

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