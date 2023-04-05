Не факт, что доживем до XXII века: учёные назвали 10 потенциальных угроз для цивилизации

Падение астероида — одна из главных угроз цивилизации

Современная цивилизация отличается глобальной сложностью и технологической изощренностью, которые Вебстер никогда бы не мог представить. Сегодня цивилизация определяется урбанизацией, передовыми технологиями в сельском хозяйстве и промышленности, увеличением населения и сложной социальной организацией.

Об этом пишет Sciencenews.

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Угрозы человечеству

Однако, человечество сталкивается с множеством реальных экзистенциальных угроз, которые нужно учитывать. Перечислим основные 10 угроз для выживания цивилизации и соответствующие фильмы, которые могут помочь осознать их серьезность.

Угрозы:

вторжение пришельцев;

столкновение с астероидом;

все пчелы умирают;

захват искусственного интеллекта;

квантовые вычисления;

нестабильность сложности;

социальные сети;

пандемии;

ядерная война;

изменение климата.

"Предупреждения о потенциальных катастрофах следует воспринимать не как повод для отчаяния, а как мотивацию для изучения опасностей. В конце концов, когда засуха уничтожила цивилизацию натуфийцев 10 000 лет назад, они не могли повлиять на климат. Современные люди обладают такой силой", — говорится в сообщении.

Напомним, что ученые прогнозировали, что засухи и наводнения станут более частыми и масштабными из-за глобального потепления и изменения климата на планете, однако зафиксировать этот факт не удавалось. Однако теперь новое исследование, проведенное под руководством NASA, подтверждает, что большие засухи и периоды чрезмерного выпадения осадков и накопления воды на суше действительно происходят чаще.

Два ученых NASA изучили данные за 20 лет, полученные со спутников GRACE и GRACE-FO, чтобы проанализировать экстремальные явления влажности и засухи.

Ранее ученые предупредили, что значительные выбросы метана представляют большую климатическую угрозу всему миру. Ученые уже насчитали тысячи утечек метана, в основном из нефтяных и газовых объектов.