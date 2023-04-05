Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Наука arrow Не факт, что доживем до XXII века: учёные назвали 10 потенциальных угроз для цивилизации arrow

Не факт, что доживем до XXII века: учёные назвали 10 потенциальных угроз для цивилизации

5 апреля 2023 08:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Падение астероида — одна из главных угроз цивилизации
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Современная цивилизация отличается глобальной сложностью и технологической изощренностью, которые Вебстер никогда бы не мог представить. Сегодня цивилизация определяется урбанизацией, передовыми технологиями в сельском хозяйстве и промышленности, увеличением населения и сложной социальной организацией.

Об этом пишет Sciencenews.

Читайте также:

Угрозы человечеству

Однако, человечество сталкивается с множеством реальных экзистенциальных угроз, которые нужно учитывать. Перечислим основные 10 угроз для выживания цивилизации и соответствующие фильмы, которые могут помочь осознать их серьезность.

Угрозы:

  • вторжение пришельцев;
  • столкновение с астероидом;
  • все пчелы умирают;
  • захват искусственного интеллекта;
  • квантовые вычисления;
  • нестабильность сложности;
  • социальные сети;
  • пандемии;
  • ядерная война;
  • изменение климата.

"Предупреждения о потенциальных катастрофах следует воспринимать не как повод для отчаяния, а как мотивацию для изучения опасностей. В конце концов, когда засуха уничтожила цивилизацию натуфийцев 10 000 лет назад, они не могли повлиять на климат. Современные люди обладают такой силой", — говорится в сообщении.

Напомним, что ученые прогнозировали, что засухи и наводнения станут более частыми и масштабными из-за глобального потепления и изменения климата на планете, однако зафиксировать этот факт не удавалось. Однако теперь новое исследование, проведенное под руководством NASA, подтверждает, что большие засухи и периоды чрезмерного выпадения осадков и накопления воды на суше действительно происходят чаще.

Два ученых NASA изучили данные за 20 лет, полученные со спутников GRACE и GRACE-FO, чтобы проанализировать экстремальные явления влажности и засухи.

Ранее ученые предупредили, что значительные выбросы метана представляют большую климатическую угрозу всему миру. Ученые уже насчитали тысячи утечек метана, в основном из нефтяных и газовых объектов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

23:57 Ситуация остается напряженной: Маляр рассказала, что происходит в Бахмуте

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB