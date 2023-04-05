Не факт, что доживем до XXII века: учёные назвали 10 потенциальных угроз для цивилизации
Современная цивилизация отличается глобальной сложностью и технологической изощренностью, которые Вебстер никогда бы не мог представить. Сегодня цивилизация определяется урбанизацией, передовыми технологиями в сельском хозяйстве и промышленности, увеличением населения и сложной социальной организацией.
Об этом пишет Sciencenews.
Угрозы человечеству
Однако, человечество сталкивается с множеством реальных экзистенциальных угроз, которые нужно учитывать. Перечислим основные 10 угроз для выживания цивилизации и соответствующие фильмы, которые могут помочь осознать их серьезность.
Угрозы:
- вторжение пришельцев;
- столкновение с астероидом;
- все пчелы умирают;
- захват искусственного интеллекта;
- квантовые вычисления;
- нестабильность сложности;
- социальные сети;
- пандемии;
- ядерная война;
- изменение климата.
"Предупреждения о потенциальных катастрофах следует воспринимать не как повод для отчаяния, а как мотивацию для изучения опасностей. В конце концов, когда засуха уничтожила цивилизацию натуфийцев 10 000 лет назад, они не могли повлиять на климат. Современные люди обладают такой силой", — говорится в сообщении.
Напомним, что ученые прогнозировали, что засухи и наводнения станут более частыми и масштабными из-за глобального потепления и изменения климата на планете, однако зафиксировать этот факт не удавалось. Однако теперь новое исследование, проведенное под руководством NASA, подтверждает, что большие засухи и периоды чрезмерного выпадения осадков и накопления воды на суше действительно происходят чаще.
Два ученых NASA изучили данные за 20 лет, полученные со спутников GRACE и GRACE-FO, чтобы проанализировать экстремальные явления влажности и засухи.
Ранее ученые предупредили, что значительные выбросы метана представляют большую климатическую угрозу всему миру. Ученые уже насчитали тысячи утечек метана, в основном из нефтяных и газовых объектов.