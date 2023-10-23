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Науковці відкрили ще один секрет створення картини "Мона Ліза"

23 жовтня 2023 01:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Науковці відкрили ще один секрет створення картини "Мона Ліза"
Картина Леонардо да Вінчі "Мона Ліза". Фото: Associated Press
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Дослідники виявили рідкісну складову фарби, якою Леонардо да Вінчі писав картину "Мона Ліза"  XVI столітті. Це продукт оксиду свинцю — плюмбонакрит.

Про це пише видання Associated Press.

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Вчені отримали нове уявлення про методи, які використовував Леонардо да Вінчі, коли писав свою картину. Завдяки рентгенівським променям науковці дослідили хімічну структуру фарби. 

Зокрема, дослідники знайшли рідкісну сполуку, плюмбонакрит, у першому шарі фарби Леонардо. Це відкриття вперше підтвердило те, що Леонардо, швидше за все, використовував порошок оксиду свинцю, щоб згущувати та висушувати фарбу, коли він почав працювати над портретом.

"Він був людиною, яка любила експериментувати, і кожна з його картин абсолютно різна технічно", — сказав провідний автор дослідження та хімік провідного дослідницького органу Франції Віктор Гонсалес.

Вважається, що Леонардо розчинив порошок оксиду свинцю, який має помаранчевий колір, у лляній або горіховій олії, нагріваючи суміш, щоб отримати густішу та швидше висихаючу пасту.

Нагадаємо, дослідники розвінчали знамените "правило дерев" Леонардо да Вінчі. Що з ним не так?

Також ми писали, що вченим вдалося визначити, хто був найрозумнішою людиною в історії. Ця особа є втіленням інтелекту, знань і творчості.

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