Ученые открыли еще один секрет создания картины "Мона Лиза"

Картина Леонардо да Винчи "Мона Лиза". Фото: Associated Press

Исследователи обнаружили редкую составляющую краски, которой Леонардо да Винчи писал картину "Мона Лиза" в XVI веке. Это продукт оксида свинца — плюмбонакрит.

Об этом пишет издание Associated Press.

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Ученые получили новое представление о методах, которые использовал Леонардо да Винчи, когда писал свою картину. Благодаря рентгеновским лучам ученые исследовали химическую структуру краски.

В частности, исследователи обнаружили редкое соединение, плюмбонакрит, в первом слое краски Леонардо. Это открытие впервые подтвердило, что Леонардо, скорее всего, использовал порошок оксида свинца, чтобы сгущать и высушивать краску, когда он начал работать над портретом.

"Он был человеком, который любил экспериментировать, и каждая из его картин абсолютно разная технически", — сказал ведущий автор исследования и химик ведущего исследовательского органа Франции Виктор Гонсалес.

Считается, что Леонардо растворил порошок оксида свинца, который имеет оранжевый цвет, в льняном или ореховом масле, нагревая смесь, чтобы получить более густую и быстрее высыхающую пасту.

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