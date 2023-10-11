Хто був найрозумнішою людиною в історії? Науковці офіційно назвали ім'я

Генії, які зробили внесок у науку та розвиток людства. Фото: Новини.LIVE

Історія людства налічує мільйони важливих відкриттів, які суттєво змінили наше життя та тисячі геніїв, яким вдалося ці відкриття зробити. Евклід, Піфагор, Декарт, Джон Ді, да Вінчі, Лаплас, Коперник, Паскаль, Ньютон, Фарадей, Тесла, Енштейн, Кюрі, Ламарр, Вернадський, Гокінг — ці імена, здається, можна продовжувати нескінченно. Кожен з них був генієм свого часу та у своїй області. Та чи можна серед них виокремити й назвати найрозумнішу людину в історії?

Здається, науковцям це вдалося! Як пише видання Big Think, є людина, яка виділяється з-поміж інших, вона є втіленням інтелекту, знань і творчості — сер Ісаак Ньютон — математик, фізик, винахідник, економіст і теолог.

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Що означає найрозумніший?

Перш ніж зануритися в геніальність Ньютона, варто зрозуміти, що мається на увазі під словом "найрозумніший".

Цей термін охоплює багато понять, найрозумніша людина повинна мати високий IQ, мати здатність до навчання, міркування, розуміння та подібних форм розумової діяльності, бути ерудованою, осягати істини, факти та значення. Саме це видає в людині надвисокий інтелект.

Проте, є ще одна важлива складова, яку мало хто враховує, — творчість. Творчі люди думають так, як інші не вміють. Там, де суспільство бачить глухий кут, творча людина бачить можливість.

Безперечно, все вищезгадане Ісаак Ньютон мав.

Портрет Ісаака Ньютона. Фото: google.com

Яким був IQ Ньютона?

На жаль, жоден науковець вам не назве точну цифру, адже у 17 столітті тестів IQ ще не існувало. Проте дослідники біографії генія з упевненістю стверджують, Ньютон не став би витрачати 90 хвилин на заповнення овалів у тестах з декількома варіантами відповідей. Це було не в його стилі. Він імовірніше витратив би цей час, щоб виправити помилки у запитаннях та написати ще складніші.

Ньютона вирізняє не лише його інтелект, а й глибокі знання, творчі здібності та креативність. Він був справжнім ерудитом, опанував фізику, математику і теологію. А його відданість релігії проявилася в тому, що більш ніж половина його опублікованих праць присвячені богословським питанням.

Ньютон навіть захоплювався алхімією — вірою, яку поділяли багато вчених його епохи, що метали можна перетворити на золото.

Не варто недооцінювати алхімічні теорії, адже, наприклад, свинцева руда часто містить срібло, а срібна руда часто містить золото, тому ідея про те, що свинець "дозріває" в срібло, а срібло в золото, безумовно, заслуговує на увагу. Алхіміки також відкрили деякі елементи, наприклад фосфор.

Пізніше Ньютон зайнявся економікою, продемонструвавши свою багатогранність. Він служив майстром монетного двору, активно переслідуючи фальшивомонетників. Його невпинне прагнення до справедливості принесло йому репутацію сірого шерифа Лондона 17-го століття.

Ісаак Ньютон проводить дослід. Фото: google.com

Творчий потенціал, який вирізняє Ньютона з-поміж інших

Ісаак Ньютон створив безліч інструментів та пристроїв, яких до нього просто не існувало. Ці речі зробили революцію у науці.

Наприклад, для вивчення прискорення він створив похідну — фундаментальне поняття в математиці.

Він також розробив інтегрування, ще один важливий інструмент обчислень, щоб знаходити площу криволінійних поверхонь.

Ньютон також сконструював рефлекторний телескоп (телескоп із плоским вторинним дзеркалом) і придумав ребра на монетах, які служили засобом проти крадіжок, запобігали "обрізанню монет".

Винахідливість Ньютона, можливо, найкраще підсумовує епіграф, який написав чоловік його племінниці 1726 року:

"Я запитав його, де він зробив це, він сказав, що зробив це сам, а коли я запитав його, де він взяв інструменти, сказав, що зробив їх сам, і сміючись додав, якби я чекав, щоб інші люди зробили мої інструменти та речі для мене, я ніколи нічого б не робив…".

Ісаак Ньютон за письмовим столом. Фото: google.com

Яка ціна геніальності?

Ісаак Ньютон, квінтесенція ерудита і творчого генія, є прикладом ідеалу розумної людини. Його внесок у науку, математику, теологію та інші галузі залишається безпрецедентним. Однак, його надзвичайний інтелект був здобутий великою ціною.

Сучасні історики та дослідники біографії Ньютона, стверджують, що геній міг страждати на аутизм та обсесивно-компульсивний розлад. На це вказують замкнутий, нав’язливий, неприємний і антисоціальний характер. Вчений вів самотнє життя, йому важко було знайти спільну мову з іншими людьми.

Також історики сходяться на думці, що Ньютон міг страждати на біполярний розлад та шизофренію. До такого висновку прийшли, вивчаючи його листи. Деякі з них були наповнені божевільними ілюзіями.

Хай там як, спадщина Ньютона продовжує надихати науковців і мислителів і сьогодні, слугуючи свідченням того, що прагнення людини до знань, творчості та геніальності неминуче впливає на світ.

Нагадаємо, ми писали, у стародавньому Вавилоні теоремою Піфагора користувалися за довго до народження самого Піфагора, вчені знайшли докази.

Також ми повідомляли, що дослідники спростували знамениту теорію Леонардо да Вінчі, якою користувалися науковці в усьому світі.