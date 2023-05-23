Вчені дізналися, як звучать дерева найстарішого лісу на світі — колонії Пандо

Пандо: найстарша істота на Землі. Фото: vhttps://www.facebook.com/FransylvaFederation

Групі художників "Друзі Пандо" вдалося дізнатися, як співає ліс: вони зафіксували таємничі звуки, які видає Пандо — найбільший живий організм на Землі. Пандо — це колонія тополь, що ростуть із одного спільного кореня. Щоб почути, як звучать дерева, експериментатори встановили спеціальне обладнання й записали вібрації, які створюють мільйони листочків колонії.

Нещодавно про те, як співає листя, написали "Sciencealert".

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Команда з групи "Друзі Пандо" на чолі з художником Джеффом Райсом розмістила пристрій під назвою гідрофон у дуплі біля основи гілки, протягнувши кабель до коріння дерева. На свій подив Райс виявив, що гідрофон здатен фіксувати не лише підводні звуки, але й вібрацію, що виходить від коренів. Це дозволило дослідникам дізнатися про звуковий ландшафт, що раніше був прихований від людського вуха.

У ході експерименту команда помітила, що під час грози звуки лісу посилюються, перетворюючись на приголомшливий гул. Виявилося, що вібруючи в унісон, листя передає крізь гілки коливання, які вловлює гідрофон. Це відкриття дозволило вченим дізнатися про заплутану комунікаційну мережу всередині Пандо, де мільйони листків, здається, беруть участь у таємничій розмові.

Пандо — найстарша істота на Землі

Те, що починалося як мистецька спроба, перетворилося на наукове дослідження з величезним потенціалом. Ленс Аудіт, засновник "Друзів Пандо", вважає, що вібрації та звуки дозволять зрозуміти внутрішню роботу гідравлічної системи колонії дерев. Зібрані дані можуть розповісти про рух води, взаємозв’язок гілок, глибину коренів і динаміку колоній комах, що процвітають у лісі.

Ліс Пандо. Фото: Flickr

Наукове значення Пандо важко переоцінити, адже цей надзвичайний ліс являє собою величезний ліс з 47 000 стовбурів, що мають однакову ДНК. Відкрита у 1968 році Бертоном Барнсом, колонія охоплює понад 40 гектарів і має орієнтовний вік приблизно 80 000 років. Її дерева співіснують як єдиний взаємопов’язаний організм, що робить цю колонію вражаючим свідченням стійкості та взаємозв’язку природи.

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