Ніколи не опускайте крильця: на станції Вернадського показали пінгвінятко, яке хоче злетіти

Ілюстративне фото

Українські дослідники зі станції "Академік Вернадський" показали кумедне відео з пінгвінятком Аделі, яке відчайдушно хоче злетіти.

Відео вчені розмістили на сторінці Національного антарктичного наукового центру у Facebook.

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"Ніколи не опускайте крильця! Навіть якщо зараз ви не можете літати, це не заважає вам про це мріяти і діяти. Одного дня навіть найнеймовірніші мрії можуть стати реальністю", — поділилися в центрі.

"Дослухаємося до порад і мріємо про мирне вільне життя, віримо в Україну та ЗСУ й активно машемо крильцями для Перемоги", — додають вчені.

Нагадаємо, астрономи знайшли інопланетний світ, у якому є два сонця та активна піщана буря. Вчені знайшли цей світ на відстані від Землі, яка становить всього 70 світових років, та помітили, що у ньому знаходяться силікатні хмари.