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Как поют деревья: ученые услышали голос самого старого леса планеты

23 мая 2023 19:44
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис
Ученые узнали, как звучат деревья старейшего леса в мире — колонии Пандо
Пандо: старейшее существо на Земле. Фото: vhttps://www.facebook.com/FransylvaFederation
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис

Группе художников "Друзья Пандо" удалось узнать, как поет лес: они зафиксировали таинственные звуки, которые издает Пандо — самый живой организм на Земле. Пандо — это колония тополей, произрастающих из одного общего корня. Чтобы услышать, как звучат деревья, экспериментаторы установили специальное оборудование и записали вибрации, которые создают миллионы листочков колонии.

Недавно о том, как поют листья, написали "Sciencealert ".

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Команда из группы "Друзья Пандо" во главе с художником Джеффом Райсом разместила устройство под названием гидрофон в дупле у основания ветви, протянув кабель к корням дерева. К своему удивлению Райс обнаружил, что гидрофон способен фиксировать не только подводные звуки, но и вибрацию, исходящую от корней. Это позволило исследователям узнать о звуковом ландшафте, ранее скрытом от человеческого уха.

В ходе эксперимента команда заметила, что во время грозы звуки леса усиливаются, превращаясь в потрясающий гул. Оказалось, что вибрируя в унисон, листья передают сквозь ветви колебания, которые улавливает гидрофон. Это открытие позволило ученым узнать о запутанной коммуникационной сети внутри Пандо, где миллионы листков, кажется, участвуют в таинственном разговоре.

Пандо — старейшее существо на Земле

То, что начиналось как художественная акция, превратилось в научное исследование с огромным потенциалом. Лэнс Аудит, основатель "Друзей Пандо", считает, что вибрации и звуки позволят понять внутреннюю работу гидравлической системы колонии деревьев. Собранные данные могут рассказать о движении воды, взаимосвязи ветвей, глубине корней и динамике колоний процветающих в лесу насекомых.

лес Пандо
Лес Пандо. Фото: Flickr

Научное значение Пандо трудно переоценить, ведь этот удивительный лес представляет собой огромную колонию из 47 000 стволов, имеющих одинаковую ДНК. Открытая в 1968 году Бертоном Барнсом, колония охватывает более 40 гектаров и имеет ориентировочный возраст около 80 000 лет. Ее деревья сосуществуют как единственный взаимосвязанный организм, что делает эту колонию поразительным свидетельством устойчивости и взаимосвязи природы.

Недавно мы рассказывали о том, что ученые обнаружили на корабле 17 века ДНК женщины.

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