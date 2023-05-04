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Біопринтер з Lego: вчені спромоглися виростити людську шкіру

4 травня 2023 02:40
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Біопринтер з Lego: вчені спромоглися виростити людську шкіру
3D-біопринтер побудували з Lego та Lego Mindstorms. Фото: Кардіффський університет
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Дослідники Школи фармації та фармацевтичних наук Університету Кардіффа за допомогою конструктора Lego створили принтер. Він здатний створювати зразки людських тканин. На будівництво такого принтера знадобилося лише 624 долари.

Про це повідомляє видання Science Alert.

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За словами вчених, отримати зразки людських тканин для біологічних досліджень не завжди легко. І справа не лише в тому, що їх кількість обмежена. Також обмежена доступність зразків тканин певного розміру та типу.

Крім того, обладнання коштує досить дорого, тому експерти вирішили зберегти дослідницький бюджет і зібрали пристрій з деталей конструктора.

Вчені спорудили майстерню в кутку своєї лабораторії, де використовували стандартні кубики Lego. Над проєктом працювала команда інженерів та біологів.

Зазначається, що поява 3D-біодруку надала потенційне вирішення проблеми з отриманням зразків тканин. 

"Наш біопринтер може не лише надати нам точну репрезентативну модель людської шкіри, але й використовувати його для додавання хворих клітин до здорових моделей, які ми виробляємо. Це дозволить нам вивчити, як розвиваються шкірні захворювання та як взаємодіють здорові та хворі клітини. Це також дозволить нам побачити, як прогресують шкірні захворювання та як можна розробити потенційні методи лікування", — кажуть розробники.

Нагадаємо, нову модель безпілотника для військових під назвою MiniShark розробила українська компанія Ukrspecsystems. Модель зробили набагато меншою за попередника Shark, що дозволить військовим носити БПЛА в рюкзаках і запускати з рук.

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