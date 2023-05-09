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Австралійський вчений розкрив таємницю Бермудського трикутника

9 травня 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Австралійський вчений розкрив таємницю Бермудського трикутника
Розкрита таємниця Бермудського трикутника. Фото: news.com.au
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Протягом багатьох років Бермудський трикутник був осередком загадкових зникнень. Він розташований в західній частині Північної Атлантики. І донедавна був оповитий таємничістю. Припускали, що у зникненні кораблів та літаків у цьому районі винні якісь потойбічні сили.

Вчений з Сіднейського університету в Австралії Карл Крушельніцкі каже, що Бермудський трикутник насправді не такий загадковий. Про це пише видання BGR.

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Таємниця Бермудського трикутника

 Карл Крушельніцкі каже, що відсоток зниклих літаків і човнів у цьому трикутнику такий же, як і в інших місцях світу, особливо якщо дивитися на те, скільки транспорту проходить через територію.

Вчений вважає, що багато зникнень у цьому регіоні ґрунтуються на поганій погоді чи навіть неправильних рішеннях, ухвалених людьми, а не величезними морськими істотами, надприродними силами чи інопланетянами.

Згідно з публікацією, опублікованою Mirror у 2022 році, Крушельніцкі посилався на добре відоме зникнення з Бермудського трикутника як доказ тих людських помилок. У 1945 році рейс 19 — група з п’яти бомбардувальників ВМС США — зник безвісти у Трикутнику.

Крушельніцкі каже, що з 14 членів цього екіпажу лише один був досвідченим пілотом. Крім того, він стверджує, що пілот, як відомо, ухвалив неправильні рішення, і в день польоту був напідпитку. 

Вчений також стверджує, що того дня був шторм, з хвилями до 15 футів у висоту. Стенограми по радіо з польоту показують, що головний пілот і інший не дійшли згоди щодо того, в якому напрямку рухатися. З огляду на погану погоду та обмежену кількість палива, цілком можливо, що Рейс 19 зіткнувся з проблемою та впав у море. 

Втім, зазначається, що остаточної відповіді на ці питання ми не знайдемо, адже дослідити такий великий регіон досить складно.

Нагадаємо, вздовж єгипетського узбережжя група археологів виявила дивовижний тунель під стародавніми руїнами Тапосіріс-Магна. Команда, досліджуючи підземні ходи храму, натрапила на масивну споруду на глибині 13 метрів під землею. Припускають, що тунель може привести до відкриття загубленої гробниці Клеопатри VII.

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