Австралийский ученый раскрыл тайну Бермудского треугольника

Раскрыта тайна Бермудского треугольника. Фото: news.com.au

В течение многих лет Бермудский треугольник был центром загадочных исчезновений. Он расположен в западной части Северной Атлантики. И до недавнего времени был окутан таинственностью. Предполагали, что в исчезновении кораблей и самолетов в этом районе виноваты какие-то потусторонние силы.

Ученый из Сиднейского университета в Австралии Карл Крушельницкий говорит, что Бермудский треугольник на самом деле не так загадочен. Об этом пишет издание BGR.

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Карл Крушельницкий говорит, что процент пропавших самолетов и кораблей в этом треугольнике такой же, как и в других местах мира, особенно если смотреть на то, сколько транспорта проходит через территорию.

Ученый считает, что многие исчезновения в этом регионе произошли из-за плохой погоды или неправильных решений, принятых людьми, а не огромными морскими существами, сверхъестественными силами или инопланетянами.

Согласно публикации, опубликованной Mirror в 2022 году, как доказательство человеческих ошибок Крушельницкий ссылался на одно хорошо известное исчезновение в Бермудском треугольнике. В 1945 году рейс 19 — группа из пяти бомбардировщиков ВМС США — пропал без вести в треугольнике.

Крушельницкий говорит, что из 14 членов этого экипажа только один был опытным пилотом. При этом он утверждает, что пилот принял неправильное решение, а в день полета он был под хмельком.

Ученый также утверждает, что в тот день был шторм с волнами до 15 футов в высоту. Стенограммы по радио с полета показывают, что главный пилот и другой не пришли к согласию относительно того, в каком направлении двигаться. Учитывая плохую погоду и ограниченное количество топлива, вполне возможно, что Рейс 19 столкнулся с проблемой и упал в море.

Впрочем, окончательный ответ на эти вопросы мы не найдем, ведь исследовать такой крупный регион достаточно сложно.

Напомним, вдоль египетского побережья группа археологов обнаружила удивительный тоннель под древними руинами Тапосирис-Магна. Команда, исследуя подземные ходы храма, наткнулась на массивное сооружение на глубине 13 метров под землей. Предполагают, что туннель может привести к открытию потерянной гробницы Клеопатры VII.