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Сенсаційне відкриття: вчені за крок від загубленої гробниці Клеопатри

8 травня 2023 02:27
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Сенсаційне відкриття: вчені за крок від загубленої гробниці Клеопатри
Археологи шукають гробницю Клеопатри. Фото: Міністерство туризму та старожитностей Єгипту
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вздовж єгипетського узбережжя група археологів виявила дивовижний тунель під стародавніми руїнами Тапосіріс-Магна. Команда, досліджуючи підземні ходи храму, натрапила на масивну споруду на глибині 13 метрів під землею.

Про це пише видання ScienceAlert.

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Тунель заввишки 2 метри та завдовжки 1 305 метрів викликав захоплення експертів. Фахівці охрестили його "геометричним дивом".

Попри те, що він частково знаходиться під водою, призначення тунелю Тапосіріс-Магна залишається невідомим. Однак вчені оптимістично налаштовані. Припускають, що тунель може привести до відкриття загубленої гробниці Клеопатри VII.

Розкопки на території храму дали численні підказки, які вказують на те, що могила знаменитої цариці та її чоловіка Марка Антонія може знаходитися саме там.

Археологи шукають гробницю Клеопатри. Фото: Міністерство туризму та старожитностей Єгипту

Знахідка гробниці Клеопатри, безсумнівно, стане революційним відкриттям, але розкопки Тапосіріс-Магна вже принесли важливі артефакти, серед яких фрагменти глиняного посуду і прямокутний блок вапняку.

Нагадаємо, на території Єгипту археологи знайшли кладовище в Саккарі, вік якого становить 3200 років. Як кажуть вчені, на кладовище хоронили людей з важливого міста Мемфіс, а саме воно дає зрозуміти, як давня єгипетська еліта хоронила померлих.

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