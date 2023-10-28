Археологи знайшли на Хортиці унікальний бронзовий кинджал — в чому його особливість

Співробітниця заповідника "Хортиця" тримає унікальний кинджал. Фото: zprz.city

Після того, як російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, в Дніпрі впав рівень води. Проте дослідникам вдалося знайти на Хортиці понад дві тисячі археологічних пам'яток. Цього разу фахівці виявили унікальний бронзовий кинджал.

Про це розповіла старший науковий співробітник заповідника "Хортиця" Тетяна Шелеметьєва, пише zprz.city.

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Особливість кинджалу

Зазначається, що цей кинджал датується другим тисячоліттям до нашої ери.

"Метал на пам’ятках доби пізньої бронзи зустрічається дуже рідко. Якщо кераміки дуже багато, то такі бронзові речі були фактично як золото на той час. Тому кожна знахідка з таких унікальна", — зазначила експерт.

Кинджал, який був знайдений на Хортиці. Фото: zprz.city

За її словами, схожий кинджал було виявлено ще у 2004 році там, де зараз побудований новий міст.

"Бронзові знахідки дуже рідкісні. У нас на сьогодні в колекції заповідника нараховується три кинджали, два серпи та прикраси", — пояснила Шелеметьєва.

Де можна оглянути археологічні пам'ятки

Також у виданні додають, що більшість знахідок можна побачити в Музейних студіях "Місто за порогами", які знаходяться в центрі Запоріжжя.

"Якщо ви побачите щось, що може на вашу думку становити історичну цінність, будь ласка, негайно повідомте співробітникам Національного заповідника "Хортиця"", — додали у повідомленні.

Заповідник "Хортиця". Фото: zprz.city

Нагадаємо, раніше жителі Запоріжжя опублікували відео, на якому можна побачити наслідки обміління річки Дніпро. Сталося це внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС.