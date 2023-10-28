Археологи нашли на Хортице уникальный бронзовый кинжал — в чем его особенность

Сотрудник заповедника "Хортица" держит уникальный кинжал. Фото: zprz.city

После того, как российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, в Днепре упал уровень воды. Однако исследователям удалось найти на Хортице более двух тысяч археологических артефактов. В этот раз специалисты обнаружили уникальный бронзовый кинжал.

Об этом рассказала старший научный сотрудник заповедника "Хортица" Татьяна Шелеметьева, пишет zprz.city.

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Особенность кинжала

Отмечается, что этот кинжал датируется вторым тысячелетием до н.э.

"Металл на артефактах поздней бронзы встречается очень редко. Если керамики очень много, то такие бронзовые вещи были фактически как золото того времени. Поэтому каждая находка из таких уникальна", — отметила эксперт.

Кинжал, который был найден на Хортице. Фото: zprz.city

По ее словам, похожий кинжал был обнаружен еще в 2004 году там, где сейчас построен новый мост.

"Бронзовые находки очень редкие. У нас сегодня в коллекции заповедника насчитывается три кинжала, два серпа и украшения", — объяснила Шелеметьева.

Где можно посмотреть археологические артефакты

Также в издании добавляют, что большинство находок можно увидеть в Музейных студиях "Город за порогами", которые находятся в центре Запорожья.

"Если вы увидите что-то, что может по вашему мнению составлять историческую ценность, пожалуйста, немедленно сообщите сотрудникам Национального заповедника "Хортица"", — добавили в сообщении.

Заповедник "Хортица". Фото: zprz.city

Напомним, ранее жители Запорожья опубликовали видео, на котором можно увидеть последствия обмеления реки Днепр. Произошло это в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС.