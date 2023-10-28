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Поблизу Хортиці після знищення Каховської ГЕС знайшли понад дві тисячі артефактів

28 жовтня 2023 02:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Поблизу Хортиці після знищення Каховської ГЕС знайшли понад дві тисячі артефактів
Топовим експонатом вважається срібна монета римського часу. Фото: Хортиця Національний заповідник
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Фахівці Національного заповідника "Хортиця" на обмілілій території острова знайшли понад дві тисячі цінних артефактів. Це кераміка, зброя, боєприпаси та рідкісні для цієї місцевості монети. Знайти їх стало можливим через зневоднення Дніпра після теракту РФ на Каховськкій ГЕС.

Про унікальні знахідки йдеться у сюжеті ТСН.

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На Хортиці знайшли цінні артефакти

На обмілілій території острова науковці знайшли унікальну кераміку, збро, рідкісні монети. Атакож купу боєприпасів. Знайшли і в музеї створили виставку. 

Топовим експонатом вважається срібна монета римського часу — Денарій Фаустіна І (карбувалась після 141 р. н. е.). 

Виконувачка обов'язки генерального директора заповідника "Хортиця" Світлана Охріменко зазначає, що розкопки біля Хортиці будуть продовжуватись, адже велика кількість територій залишається не дослідженою.

Нагадаємо, харківські археологи заявили, що вилучені правоохоронцями в Іспанії "скіфські" пекторалі є підробкою, виготовленою для продажу колекціонерам. Натомість інші предмети потребують дослідження, оскільки серед них можуть бути справжні артефакти з курганів.

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