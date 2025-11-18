В Азове открылась вакансия для аккумуляторщиков — какую работу предлагают

Знатоки аккумуляторов могут заработать в "Азове" — есть вакансия
Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в аккумуляторах. Есть вакансия аккумуляторщика.
Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.
Какие обязанности
- ремонт и обслуживание аккумуляторных батарей;
- работа с высокоточными приборами.
Требования к кандидату
- знание техники безопасности;
- умение ремонта и обслуживания аккумуляторных батарей;
- знание конструкции аккумуляторных батарей;
- умение использовать высокоточные приборы;
- добросовестное выполнение поставленных задач;
- готовность работать как на тыловой ПТД, так и в зоне активных боевых действий.
Условия службы
Бригада "Азов" предлагает официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Кроме этого есть возможность перевода действующих военнослужащих.
Также возможно выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий и в этом случае будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.
Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"
Напомним, в войска приглашают людей, которые будут отвечать на звонки. Речь идет об операторах горячей линии.
Также в "Азове" есть вакантные места для программистов. Ищут специалистов в области программирования.
