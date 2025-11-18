Видео
Україна
Знатоки аккумуляторов могут заработать в "Азове" — есть вакансия

Знатоки аккумуляторов могут заработать в "Азове" — есть вакансия

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 03:26
обновлено: 22:36
В Азове открылась вакансия для аккумуляторщиков — какую работу предлагают
Мужчина с аккумулятором. Иллюстративное фото: pexels.com

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в аккумуляторах. Есть вакансия аккумуляторщика.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.

Какие обязанности

  • ремонт и обслуживание аккумуляторных батарей;
  • работа с высокоточными приборами.

Требования к кандидату

  • знание техники безопасности;
  • умение ремонта и обслуживания аккумуляторных батарей;
  • знание конструкции аккумуляторных батарей;
  • умение использовать высокоточные приборы;
  • добросовестное выполнение поставленных задач;
  • готовность работать как на тыловой ПТД, так и в зоне активных боевых действий.

Условия службы

Бригада "Азов" предлагает официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Кроме этого есть возможность перевода действующих военнослужащих.

Также возможно выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий и в этом случае будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в войска приглашают людей, которые будут отвечать на звонки. Речь идет об операторах горячей линии.

Также в "Азове" есть вакантные места для программистов. Ищут специалистов в области программирования.

ВСУ работа бригада "Азов" вакансии Рекрутинг аккумулятор
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
