Кто из ВПЛ и УБД имеет право на 2 млн грн на жилье — новые правила 2025 года

Внутренне перемещенные лица со статусом участника боевых действий смогут получить до 2 миллионов гривен на приобретение жилья. Однако новый механизм заработает только после 24 ноября, когда вступит в силу постановление Кабинета Министров №1176. Именно этот документ вводит систему электронных жилищных ваучеров, которые полностью меняют порядок обеспечения жильем ВПЛ из числа УБД.

Об этом сообщил юрист Юрий Айвазян.

Как пояснил юрист, постановлением №1176 предусмотрена именно денежная помощь - жилищный ваучер, который можно будет использовать на покупку недвижимости в любом регионе Украины.

После 24 ноября подать заявление можно будет двумя способами: через ЦНАП или через приложение "Дія", если техническая возможность будет доступна. Поступление заявления подтверждается электронной подписью или "Дія.Підпис", а все данные автоматически передаются в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества для рассмотрения.

Юрист подчеркивает, что получить ваучер смогут только те внутренне перемещенные лица, которые соответствуют критериям, определенным в Порядке.

Какие требования к УБД, которые претендуют на ваучер на жилье

Человек должен быть ВПЛ, перемещенным именно с временно оккупированных РФ территорий или из зон боевых действий, для которых государство не определило дату завершения оккупации. Также заявитель должен иметь статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны.

Кому откажут в выдаче ваучера на жилье

В то же время существует перечень категорий, которые не смогут получить помощь. В частности, это лица, в отношении которых применены санкции, люди с соответствующими судимостями, а также те, кто имеет в собственности жилую недвижимость за пределами оккупированных или боевых территорий.

Не смогут воспользоваться программой и те, кто ранее получал другую государственную компенсацию за жилье, кто имеет действующие жилые объекты, предоставленные государством, или кто подал заявление на компенсацию за уничтоженное имущество.

При подаче заявления заявитель должен предоставить полный объем персональных данных — от паспортных и семейных сведений до информации о недвижимости, санкциях, судимости и подтверждения статуса ВПЛ и УБД. Все данные будут проверяться по государственным реестрам, в частности Государственному реестру прав на недвижимое имущество.

