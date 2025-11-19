Хто з ВПО та УБД має право на 2 млн грн на житло — нові правила 2025 року

Люди оформлюють документи у ЦНАП. Фото: Новини.LIVE

Внутрішньо переміщені особи зі статусом учасника бойових дій зможуть отримати до 2 мільйонів гривень на придбання житла. Однак новий механізм запрацює лише після 24 листопада, коли набере чинності постанова Кабінету Міністрів №1176. Саме цей документ вводить систему електронних житлових ваучерів, які повністю змінюють порядок забезпечення житлом ВПО з числа УБД.

Про це повідомив юрист Юрій Айвазян.

Реклама

Читайте також:

Як ВПО, які мають статус учасника бойових дій, отримати ваучер на житло

Як пояснив юрист, постановою №1176 передбачено саме грошову допомогу — житловий ваучер, який можна буде використати на купівлю нерухомості в будь-якому регіоні України.

Після 24 листопада подати заяву можна буде двома способами: через ЦНАП або через застосунок "Дія", якщо технічна можливість буде доступна. Надходження заяви підтверджується електронним підписом або "Дія.Підписом", а всі дані автоматично передаються до Реєстру пошкодженого та знищеного майна для розгляду.

Юрист підкреслює, що отримати ваучер зможуть лише ті внутрішньо переміщені особи, які відповідають критеріям, визначеним у Порядку.

Які є вимоги до УБД, які претендують на ваучер на житло

Людина повинна бути ВПО, переміщеною саме з тимчасово окупованих РФ територій або із зон бойових дій, для яких держава не визначила дату завершення окупації. Також заявник повинен мати статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Кому відмовлять у видачі ваучера на житло

Водночас існує перелік категорій, які не зможуть отримати допомогу. Зокрема, це особи, щодо яких застосовано санкції, люди з відповідними судимостями, а також ті, хто має у власності житлову нерухомість за межами окупованих або бойових територій.

Не зможуть скористатися програмою й ті, хто раніше отримував іншу державну компенсацію за житло, хто має чинні житлові об’єкти, надані державою, або хто подав заяву на компенсацію за знищене майно.

Під час подання заяви заявник повинен надати повний обсяг персональних даних — від паспортних і сімейних відомостей до інформації про нерухомість, санкції, судимості та підтвердження статусу ВПО і УБД. Усі дані перевірятимуться за державними реєстрами, зокрема Державним реєстром речових прав на нерухоме майно.

Нагадаємо, у Мінветеранів пояснили, як УБД у 2025 році встати у чергу на отримання житла.

Експерт з нерухомості порахував, скільки потрібно мати власних коштів, щоб купити житло за програмою єОселя.