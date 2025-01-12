Сколько в Украине студентов, учителей, преподавателей и ученых — статистика

Студенты. Фото иллюстративное: znu.edu.ua

В Украине на большую часть студентов, ученых, преподавателей и учителей распространяется отсрочка от призыва. Стало известно, сколько всего их в стране.

Об этом говорится в статье Texty с данными по состоянию на начало 2024 года.

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По состоянию на начало 2022 года студентов-мужчин дневной формы было 431 тысяча. Журналисты учли, что 5% из них могли остаться на временно оккупированных территориях, поэтому указали количество в 408 тысяч.

Однако за последние два года количество первокурсников резко выросло вдвое. Скорее всего, поступление в ВУЗ используют как уклонение от мобилизации.

Учителя, преподаватели и ученые

На 2022-2023 учебный год среди школьных учителей насчитывалось 44 тысячи мужчин. Кроме того, 41 тысяча работают в сфере научных исследований и разработок.

Также можно учесть 16 тысяч аспирантов.

Еще 50 тысяч мужчин занимаются преподаванием в учреждениях высшего образования или работают в педагогических учреждениях.

"Должны учитывать то, что часть этих работников достигла пенсионного возраста, может принадлежать к другим категориям лиц, освобожденных от обязанности служить, или совмещать должности (например, ученые-преподаватели). Поэтому уменьшим общее количество на 70%. А еще учтем, что часть ученых и преподавателей могла остаться на оккупированных территориях, это 5%", — говорится в материале.

Таким образом, общее количество — 107 тысяч человек.

Напомним, после начала большой войны из Украины выехали многие мужчины призывного возраста. Общее количество составляет около 659 тысяч.

Также во Львовской области ТЦК проигнорировал заявление студента об отсрочке. Вследствие этого было судебное заседание.