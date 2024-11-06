Цены на протезы для военных в Украине выросли — что и на сколько подорожало

Украинский военный. Фото: УНІАН

Министерство социальной политики повысило предельные цены на высокофункциональные протезы для военных. Это решение касается протезов именно для нижних конечностей.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

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В Министерстве отметили, что это решение является важным шагом для поддержки потерявших конечности военнослужащих, защищая страну. Благодаря этому обеспечивается возможность бесплатного предоставления высокофункциональных протезов с электронными коленными модулями от ведущих мировых производителей, в частности, Otto Bock, Ossur, Proteor, Blatchford и других, в рамках государственной программы протезирования.

Согласно новому приказу, повышены предельные цены на следующие виды протезов:

протез бедра модульного типа с коленным узлом с электронным управлением — с 1,2 млн грн до 1,7 млн грн;

протез после вычленения в тазобедренном суставе модульного типа с коленным узлом с электронным управлением — с 1,4 млн грн до более 2,0 млн грн.

Повышенные предельные цены были определены на основе детального анализа калькуляций от протезных предприятий, участвующих в программе обеспечения высокофункциональными протезами.

Напомним, в Украине начал действовать пилотный проект Министерства здравоохранения и стоматологических клиник, который поможет бойцам ВСУ и ветеранам бесплатно вылечить зубы. В проекте уже участвует почти 300 медучреждений Украины.

Также мы писали, что новый "Холостяк" страны Александр Терен пожаловался на бюрократию в Министерстве социальной политики Украины. Ветеран уже пятый месяц не может получить комплектующие к своим протезам, которым его должно обеспечить государство.