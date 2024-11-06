Штрафы от ТЦК — количество долгов выросло вдвое

Работники ТЦК. Иллюстративное фото: Винницкая ТЦК

За последние десять месяцев в 2024 году в Украине было зафиксировано более 21 тысячи производств за нарушение военного учета. Это вдвое больше, чем за весь 2023 год.

Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Министерства юстиции.

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Отмечается, что 21 336 долгов за штрафы из-за нарушения правил военного учета было открыто в Украине в этом году. Это вдвое больше, чем за весь прошлый год: тогда в Реестр попало 10 542 производства.

"Лишь каждое третье производство в этом году было закрыто — это означает, что штраф был уплачен. К сравнению, из 10 542 долгов за штрафы от ТЦК в прошлом году было закрыто 72% дел", — говорится в сообщении.

Количество производств за нарушение военного учета. Фото: Опендатабот

В целом большинство долгов открыто на мужчин — 21 161 производства (99%), однако в последнее время также увеличивается штраф из-за нарушений правил военного учета для женщин. За последний год количество производств на женщин возросло в 1,4 раза: со 121 в прошлом году до 175 в этом году.

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