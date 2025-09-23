Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает строителям

Строители. Фото иллюстративное: dom.ria.com

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют строить. Речь идет о строителях.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в субботу, 20 сентября.

Обязанности строителя в полку "Азов" и требования к кандидатам на должность

Строитель должен обустраивать инженерные фортификационные сооружения.

На работу приглашают людей в возрасте от 18 до 50 лет, которые умеют использовать строительные инструменты (лопату, кирку, бензопилу), не имеют алкогольной и наркотической зависимости, готовы работать в зоне боевых действий. Претендентам на должность надо иметь базовые навыки работы на строительстве.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Размер выплат будет зависеть от поставленной задачи и региона работы. За каждый день пребывания в зоне боевых действий будут доплачивать 3 300 гривен. Зарплата составит 27–127 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые разбираются в радиоэлектронной борьбе. Речь идет о начальниках службы противодействия техническим разведкам.

Также в войско приглашают людей с высшим медицинским образованием. В бригаде нужны абдоминальные, торакальные и сосудистые хирурги.