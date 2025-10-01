Видео
В "Азове" новая вакансия — надо проводить инвентаризацию

В "Азове" новая вакансия — надо проводить инвентаризацию

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 03:26
Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает кладовщикам
Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: armyinform.com

Бригады спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют проводить инвентаризацию. Речь идет о кладовщиках.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 28 сентября.


"Азов" ищет кладовщиков
Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности кладовщика в бригаде "Азов" и требования к кандидатам на должность

Кладовщик должен принимать оборудование на склад и вносить в базу данных, формировать заявки подразделений и выдавать военным оборудование, проводить инвентаризацию.

На работу приглашают пунктуальных и опрятных людей, которые умеют организовывать рабочее пространство, имеют аналитический склад ума и готовы к физическим нагрузкам.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение будет составлять от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает боевых медиков взвода. Занять эту должность могут люди, которые имеют удовлетворительную физическую подготовку и минимум год опыта работы.

Также в бригаде есть вакансия анестезиолога. На работу приглашают людей с высшим медицинским образованием и минимум годом опыта работы.

бригада "Азов" мобилизация военнослужащие 12 бригада "Азов"
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
