Україна
В "Азові" нова вакансія — треба проводити інвентаризацію

В "Азові" нова вакансія — треба проводити інвентаризацію

Дата публікації: 1 жовтня 2025 03:26
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує комірникам
Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: armyinform.com

Бригади спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють проводити інвентаризацію. Йдеться про комірників.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 28 вересня.

"Азов" шукає комірників
Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки комірника у бригаді "Азов" і вимоги до кандидатів на посаду 

Комірник має приймати обладнання на склад та вносити до бази даних, формувати заявки підрозділів і видавати військовим обладнання, проводити інвентаризацію.

На роботу запрошують пунктуальних і охайних людей, які вміють організовувати робочий простір, мають аналітичний склад розуму та готові до фізичних навантажень.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень. 

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує бойових медиків взводу. Обійняти цю посаду можуть люди, які мають задовільну фізичну підготовку й щонайменше рік досвіду роботи.

Також у бригаді є вакансія анестезіолога. На роботу запрошують людей із вищою медичною освітою та щонайменше роком досвіду роботи.

бригада "Азов" мобілізація військовослужбовці 12 бригада "Азов"
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
