В "Азове" требуются машинисты экскаватора — какие условия работы

В "Азове" требуются машинисты экскаватора — какие условия работы

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 03:26
Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает машинистам экскаватора
Машинист экскаватора. Фото иллюстративное: freepik.com

Бригада спецназначения "Азов" приглашает в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют выполнять работы с использованием землеройной машины. Речь идет о машинистах экскаватора.

Соответствующую вакансию опубликовали на сайте поиска работы Work.ua 27 декабря.

Обязанности машиниста экскаватора

Машинист экскаватора должен оперативно и безопасно выполнять земляные работы с использованием экскаватора, перевозить материалы и оборудование на безопасные строительные площадки, обеспечивать надлежащее техническое состояние машины и своевременное проведение текущего обслуживания.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают ответственных и дисциплинированных людей, которые имеют не менее двух лет опыта работы водителями-машинистами экскаваторов, умеют работать с экскаватором различных типов и моделей, знают технические особенности и принципы работы экскаватора, могут работать быстро, вовремя и в стрессовых условиях, готовы к работе в команде.

Условия работы

"Азов" предлагает кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Зарплата составит 27–127 тысяч гривен. За каждый день выполнения обязанностей на горячих направлениях фронта обещают 3 300 гривен доплаты.

Напомним, в "Азове" нужны люди, которые разбираются в программировании. Работать придется не только с программами, но и со взрывчаткой.

Также в бригаде не хватает старших наводчиков минометов. Занять такую должность могут люди в возрасте до 45 лет. Обязательно иметь опыт работы с минометом.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
