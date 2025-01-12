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Уклонистам могут сделать скидку на штрафы от ТЦК

12 января 2025 07:30
Артем Кругленко - Редактор
Верховная Рада может принять законопроект, который предоставит уклонистам скидку на штраф от ТЦК
Мужчины в ТЦК и СП. Фото иллюстративное: focus.ua
Артем Кругленко - Редактор

В четверг, 9 января, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №12093. Он предусматривает нарушителям воинского учета скидку на штраф, но при одном условии.

Об этом сообщает издание Proslav.

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Что предлагает законопроект

Принятый в первом чтении проект закона предусматривает внедрение 50% скидки на штраф для военнообязанных, которые добровольно признают административное нарушение и оплатят штраф через Электронный кабинет.

В пояснительной записке к документу указано, что в 2024 году более 6 миллионов военнообязанных граждан не обновили свои персональные данные. Согласно законодательству, неуточнение контактной информации (номер телефона, электронная почта, актуальный адрес), что нужно было сделать в течение 60 дней, классифицируется как административное правонарушение, за которое предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 гривен.

Однако, согласно новым правилам, военнообязанные смогут сократить размер штрафа до 8 500 гривен, если добровольно обратятся в территориальные центры комплектования (ТЦК) через электронный кабинет военнообязанного, призывника или резервиста и оплатят штраф.

Инициаторы изменений подчеркивают, что эта инициатива не только упрощает процедуру, но и поощряет граждан активно обновлять свои данные. Актуализация информации станет обязательным условием для доступа к важным функциям Электронного кабинета, таких как экономическое бронирование.

Ожидается, что нововведения будут стимулировать граждан воспользоваться возможностью уменьшить финансовую нагрузку и одновременно выполнить свои обязательства перед государством.

Однако отметим, что законопроект должны еще принять во втором чтении, причем за это время в него могут внести изменения.

Напомним, на днях в эфире Ранок.LIVE нардеп Сергей Евтушок раскритиковал законопроект, который предусматривает штрафы для 17-летних юношей. В документе сказано, что их могут наказывать за несвоевременную постановку на воинский учет.

Также мы сообщали, какими будут штрафы в 2025 году за нарушение воинского учета.

Украина штраф мобилизация война в Украине ТЦК и СП уклонисты

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