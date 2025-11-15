Видео
Главная Военная экономика Сжигать оккупантов РФ за деньги — "Азов" приглашает огнеметчиков

Сжигать оккупантов РФ за деньги — "Азов" приглашает огнеметчиков

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 03:26
обновлено: 21:23
Для огнеметчиков есть вакансия в Азове — какие условия службы
Огнеметчики ВСУ. Иллюстративное фото: АрмияInform

Бригада "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которым нравится "воевать с огоньком". Речь идет о вакансии огнеметчика.

Соответствующее объявление размещено на сайте поиска работы Work.ua.

Читайте также:
На фронті потрібні любителі палити ворога — є вакансія в "Азові" - фото 1
Вакансия огнеметчика в "Азове". Фото: Скриншот

Обязанности огнеметчика в "Азове"

От кандидата потребуется обеспечение огневой поддержки из стрелкового оружия. Кроме этого, прицельное поражение целей (пехота, легкая броня) с помощью огнемета (РПВ-16).

Требования к кандидату

  • готовность работать в зоне активных боевых действий;
  • возраст от 18 до 35 лет;
  • пригодность к военной службе по состоянию здоровья и морально-психологическим качествам;
  • готовность постоянно совершенствовать навыки работы с оружием.

Условия работы

"Азов" предлагает кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Есть возможность перевода действующих военнослужащих. Возможно выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий за что будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Напомним, в "Азове" не хватает операторов горячей линии. Нужны люди, которые будут отвечать на звонки.

Также в войска приглашают людей с высшим медицинским образованием. В бригаде есть вакантные места для абдоминальных, торакальных и сосудистых хирургов.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
