Для огнеметчиков есть вакансия в Азове — какие условия службы

Сжигать оккупантов РФ за деньги — "Азов" приглашает огнеметчиков
Бригада "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которым нравится "воевать с огоньком". Речь идет о вакансии огнеметчика.
Соответствующее объявление размещено на сайте поиска работы Work.ua.
Обязанности огнеметчика в "Азове"
От кандидата потребуется обеспечение огневой поддержки из стрелкового оружия. Кроме этого, прицельное поражение целей (пехота, легкая броня) с помощью огнемета (РПВ-16).
Требования к кандидату
- готовность работать в зоне активных боевых действий;
- возраст от 18 до 35 лет;
- пригодность к военной службе по состоянию здоровья и морально-психологическим качествам;
- готовность постоянно совершенствовать навыки работы с оружием.
Условия работы
"Азов" предлагает кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Есть возможность перевода действующих военнослужащих. Возможно выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий за что будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.
Напомним, в "Азове" не хватает операторов горячей линии. Нужны люди, которые будут отвечать на звонки.
Также в войска приглашают людей с высшим медицинским образованием. В бригаде есть вакантные места для абдоминальных, торакальных и сосудистых хирургов.
Читайте Новини.LIVE!