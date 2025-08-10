Когда сумма штрафа от ТЦК становится вдвое больше — ответ юриста

Работники ТЦК. Фото иллюстративное: Винницкий ОТЦК и СП

После получения штрафа от ТЦК и СП военнообязанный может оплатить сумму в полном объеме или обжаловать наказание в течение десяти дней. Если этого не произойдет, штраф увеличат вдвое.

Об этом на портале "Юристи.UA" сообщил юрист Владислав Дерий.

Увеличение штрафа от ТЦК и СП

"После получения постановления у вас есть десять дней, чтобы обжаловать его в судебном порядке. Если вы не подадите жалобу и не перечислите средства, ТЦК передаст дело государственному исполнителю. В результате сумма штрафа возрастет вдвое, а банковские счета будут заморожены", — объснил правовед.

Получить штрафа от военкомата могут те, кто нарушил правила воинского учета или не выполнил требования законодательства о мобилизации. В частности, речь идет о необновлении военно-учетных данных и неявке по повестке.

Во время военного положения размер штрафа от ТЦК и СП составляет 17–25,5 тысячи гривен, но для чиновников и юридических лиц может быть больше. Нарушителей могут объявлять в розыск и доставлять в военкомат группой оповещения.

Напомним, штрафы за неявку по повестке можно платить онлайн в приложении "Резерв+". Сейчас такая функция на этапе бета-тестирования.

Также мы сообщали, что на Тернопольщине ТЦК оштрафовал мужчину с инвалидностью. Штраф удалось обжаловать в суде.