Чоловік з інвалідністю отримав штраф від ТЦК — що вирішив суд

Чоловік з інвалідністю отримав штраф від ТЦК — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2025 00:33
Чоловік з інвалідністю в суді оскаржив постанову ТЦК про штраф за неявку
Працівник ТЦК виписує чоловіку штраф. Фото ілюстративне: armyinform.com

Жителя Тернопільської області, який має другу групу інвалідності, оштрафували за неявку до військкомату, хоча йому навіть не надходила повістка. Аби оскаржити постанову про штраф, чоловік звернуся до суду.

Про це йдеться в рішенні, яке Кременецький районний суд Тернопільської області ухвалив 5 серпня.

Деталі справи

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурант від виконавчої служби дізнався, що має 17 тисяч заборгованості. На таку суму його оштрафували за неявку до ТЦК та СП. Чоловік не погодився з рішенням військкомату, оскільки не отримував повістку, а через інвалідність другої групи мобілізації взагалі не підлягає. Представник ТЦК у відзиві на позов зазначив, що позивач перебуває на обліку військовозобов'язаних, тому йому поштою надсилали повістку на проходження ВЛК. У відповідь на це адвокат чоловіка зазначив, що доказів відправлення документа поштою немає.

Рішення суду

Суддя дійшла висновку, що позивач 11 березня поточного року не з'явився до ТЦК та СП, тому що не отримував повістку та не знав, що на нього чекають у військкоматі. Постанову ТЦК та СП скасували, а справу про адміністративне порушення закрили. Рішення суду набуде законної сили за 30 днів від дня проголошення. Наразі його ще можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Закарпатській області винесли вирок київському підприємцю. Його визнали винним в ухиленні від мобілізації.

Також ми повідомляли, що в Тернопільській області підліток заліз на пам'ятник Герою Небесної Сотні Олександру Капіносу. До адміністративної відповідальності притягнули матір порушника, оскільки неповнолітньому ще не виповнилося 16 років.

