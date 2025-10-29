В Азов приглашают на работу водителей — хорошие условия и зарплата

ББМ ВСУ. Иллюстративное фото: минобороны Украины

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют управлять боевыми бронированными машинами. Речь идет о водителях ББМ.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 29 сентября.

Обязанности водителя ББМ и требования к кандидатам на должность

Водитель ББМ должен управлять колесной или гусеничной боевой бронированной машиной, выполнять полевые задачи, а также боевые задачи: подвозить личный состав, боекомплект и другое оборудование.

На работу приглашают мотивированных и психологически устойчивых людей, которые пригодны к военной службе по состоянию здоровья, имеют водительское удостоверение категории С, готовы постоянно учиться и улучшать свои навыки. Военный должен знать тактико-технические характеристики. Наличие сертификатов на различные типы боевых бронированных машин будет преимуществом.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые свободно владеют английским и умеют вести документацию. Речь идет о делопроизводителях-переводчиках.

Также в бригаде нужны взрывотехники и пиротехники. Занять эту должность могут люди, которые знают номенклатуру боеприпасов.