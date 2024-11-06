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Металлурги высказались про бронирование предприятий в Украине

6 ноября 2024 14:27
Анастасия Постоенко - Редактор
Бронирование предприятий в Украине — металлурги раскритиковали аудит
Работник на металлургическом комбинате. Фото архивное, иллюстративное: УНИАН
Анастасия Постоенко - Редактор

Глава Федерации металлургов подверг критике решение Минэкономики приостановить процесс оформления бронирования для предприятий. Он отметил, что это может катастрофически отразиться на работе металлургической отрасли.

Об этом, в частности, высказался Сергей Беленький, как сообщило РБК-Украина.

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Сергей Беленький заявил, что не знает, почему Минэкономики решило поставить на паузу процесс бронирования, в частности и относительно тех предприятий, которые критически важны для экономики и должны периодически подтверждать этот статус. Вдобавок не хватает и норматива для бронирования.

"Ситуация складывается катастрофическая, если говорить о металлургии и горнодобывающей отрасли. Ведь нам крайне не хватало и 50% норматива бронирования военнообязанных работников", — сказал Беленький.

В металлургии работают в основном только мужчины

Также Сергей Беленький добавил, что коллектив предприятия ГМК состоит в основном из мужчин призывного возраста, а потеря специалистов приведет к полной остановке. Более того, подготовить новых работников невозможно за короткий срок, ведь такая профессия требует много лет обучения, практики и получения опыта.

"Мы в последнее время работали на грани остановки. Подготовка специалиста для нас — это не один месяц, а чтобы достичь необходимого для полноценной работы уровня квалифицированного специалиста вообще нужны годы опыта! А сейчас ситуация такова, что все без исключения "белые" работники (а у нас других нет) под угрозой мобилизации в любой момент. При таких обстоятельствах значительное количество военнообязанных пытается избегать официального трудоустройства. А те, кто до этого много лет отработал у нас, начинают увольняться. Как следствие, мы просто не сможем обеспечить полноценную работу производств, включая выполнение оборонных заказов", — акцентировал Беленький.

Бронирование предоставляют "не критическим" предприятиям

Также глава ФМУ добавил, что аудит предприятий обоснован, потому что есть случаи, когда статус критичности предоставляли предприятиям, которые не отвечают такому критерию, и объяснил, что проверки должны проводить одновременно с бронированием.

"Остановка не должна применяться к предприятиям, которые уже много лет работают прозрачно, отчитываются о своей деятельности, сохраняют рабочие места, в полном объеме платят налоги. У нас вообще почти все предприятия градообразующие. Когда есть предостережения, можно выборочно организовывать проверки. Изучать те предприятия, которые впервые недавно подали документы на получение статуса критичности. Но поставить на паузу вообще всех — это, по нашему мнению, неправильно, недальновидно и опасно для экономики. Поддержка обороноспособности крайне нуждается в металлопродукции и уплате налогов. Победа куется не только на фронте, но и в тылу", — резюмировал Беленький.

Напомним, недавно в Украине завершили аудит предприятий для бронирования, во время которого обнаружили не соответствующие ряду критериев.

Также адвокат объяснял, какие именно типы предприятий могут рассчитывать на бронирование всех работников, а не только какой-либо доли.

Бронь от мобилизации мобилизация бронирование стратегические предприятия предприятия

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