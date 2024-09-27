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Кабмин изменил порядок получения статуса критического предприятия и бронирования

27 сентября 2024 14:39
Анастасия Постоенко - Редактор
Как получить статус критического предприятия в Украине — правила в 2024 году
Шахтеры за работой. Фото архивное иллюстративное: УНИАН
Анастасия Постоенко - Редактор

Кабинет Министров Украины изменил процедуру получения статуса критического предприятия. В частности, расширили список претендентов на получение такого статуса, что увеличит возможности для бронирования работников.

Об этом идет речь в постановлении КМУ №988 от 16 августа 2024 года.

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На получение статуса критического предприятия по изменениям в постановлении могут претендовать новые категории организаций, в частности постоянные представительства нерезидентов и предприятия оборонной сферы.

Важно, что количество военнообязанных, занимающих должности в постоянных представительствах нерезидентов иностранных компаний или организаций, осуществляющих в Украине деятельность или являющихся представительствами иностранных субъектов хозяйственной деятельности, неправительственных организаций других государств, международных неправительственных организаций (кроме постоянных представительств иностранных медиа), и в соответствии с законом подлежат бронированию, должно составлять не более 50 процентов количества военнообязанных работников в таком постоянном представительстве по состоянию на 18 мая 2024 года, в случае увеличения численности военнообязанных работников в указанном постоянном представительстве — по состоянию на дату представления списков, в том числе созданных после 18 мая 2024 года.

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Также бронировать всех работников смогут критически важные для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период предприятия, являющиеся поставщиками электронных коммуникационных услуг и предоставляющие следующие услуги:

  • с использованием сетей мобильной связи, среднемесячный размер чистого дохода превышает 200 млн гривен;
  • с использованием сетей фиксированной связи, среднемесячный размер чистого дохода превышает 20 млн гривен.

Важное условие — работники выполнили 100% норму рабочего времени за последние три месяца, предшествующие дате представления списка.

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Также критическими можно считать предприятия, учреждения и организации, производящие беспилотные системы (беспилотные авиационные комплексы, беспилотные летательные аппараты, беспилотные наземные (роботизированные) комплексы, беспилотные водные (плавающие) комплексы) вооружения, военную и специальную технику, боеприпасы, их товары оборонного назначения по заказу Администрации Госспецсвязи, других государственных заказчиков в сфере обороны.

Законно ли аннулирование бронирования работника критической инфраструктуры

Забронированного работника могут снова считать военнообязанным, если:

  • предприятием завершено выполнение мобилизационного задания;
  • истек срок действия брони;
  • завершено производство товаров (работ и услуг) для военных;
  • предприятие утратило статус критически важного;
  • орган власти, местного самоуправления, предприятие или компанию ликвидированы;
  • военнообязанный уволился.

Чтобы проверить наличие брони от призыва, можно обратиться к руководству компании или местному ТЦК. Отметим, что решение об аннулировании бронирования предоставляет Минэкономики на основании документов, ранее предоставленных предприятием или органом власти. Если произошел такой случай, то у военнообязанного должны в течение пяти дней изъять выписку о бронировании и известить об этом ТЦК.

Напомним, нардеп сообщил, каким образом потенциальное внедрение экономического бронирования может помочь найти уклонистов.

Хотя в Верховной Раде до сих пор не пришли к согласию относительно экономического бронирования, некоторые нардепы уже озвучили приблизительную сумму, которую придется платить в случае оформления экономического бронирования.

критическая инфраструктура мобилизация бронирование ТЦК и СП экономическое бронирование

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