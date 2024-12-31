Штраф от ТЦК — как обжаловать из-за границы

Мужчина в процессе уплаты штрафа. Фото: kotsport

Военнообязанные граждане Украины мужского пола, независимо от места жительства или пребывания, даже если за границей, обязаны соблюдать правила военного учета. За их несоблюдение предусмотрен штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен.

О том, что будет в случае неуплаты штрафа и как его обжаловать из-за границы, в комментарии РБК-Украина рассказал юрист Дмитрий Франчук.

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Что грозит в случае неуплаты штрафа от ТЦК

Юрист объяснил, что в случае неуплаты штрафа могут начислять пеню за каждый день просрочки. Кроме того, территориальный центр комплектования имеет право обратиться в исполнительную службу для принудительного взыскания суммы штрафа или наложения ареста на находящееся в Украине имущество.

Также в случае игнорирования штрафа и неисполнения других обязанностей перед государством нарушителю могут запретить въезд в Украину. Сведения о неуплате передаются в пограничную службу, что обеспечивает контроль соблюдения санкций.

"Штраф, наложенный на конкретное лицо, не может быть перенесен на его родственников. Административная ответственность является персональной. Однако в случае ареста общего имущества, принадлежащего нескольким лицам, это может повлиять на интересы родственников, владеющих частью этого имущества", — рассказал Франчук.

Как обжаловать штраф от ТЦК из-за границы

Юрист проинформировал, что обжалование штрафа от ТЦК для находящихся за рубежом лиц является сложным, но возможным процессом. И в Украине уже есть прецеденты.

Отметим, что если штраф от ТЦК не оплатить в течение 15 дней, постановление передается в исполнительную службу. В этом случае уже возможно наложение ареста на имущество или банковские счета должника, а также удвоение суммы штрафа.

"После получения постановления о штрафе важно немедленно начать процедуру обжалования, поскольку на это отведено всего 10 дней. Рекомендую привлечь квалифицированного юриста в Украине для представления ваших интересов в суде и взаимодействия с ТЦК. Предоставление документов, подтверждающих ваше пребывание за границей, может быть весомым" аргументом во время обжалования штрафа", — подчеркнул эксперт.

В то же время он добавил, что неявка в ТЦК по повестке может иметь более серьезные последствия. Поэтому при возникновении такой проблемы очень важно ее решить.

"Неявка в ТЦК по повестке может привести не только к административному штрафу, но и к уголовной ответственности за уклонение от мобилизации (статья 336 Уголовного кодекса Украины). Поэтому, если вы получили повестку, находясь за границей, крайне важно принять меры по урегулированию ситуации", — сообщил Франчук.

Алгоритм действий обжалования штрафа от ТЦК из-за границы

Оформление доверенности. Если вы не можете лично обратиться в ТЦК, следует назначить представителя, оформив на него доверенность. Этот документ должен быть нотариально удостоверен в консульском учреждении Украины в стране вашего пребывания или апостилирован в соответствии с нормами Гаагской конвенции.

Подача заявления об обжаловании. Ваш представитель, действуя на основании доверенности, может подать в ТЦК заявление об обжаловании наложенного штрафа. В заявлении необходимо указать:

персональные данные лица, на которое наложен штраф;

реквизиты постановления о штрафе (номер, дата);

причины, по которым штраф считается неправомерным (например, документально подтвержденное пребывание за границей);

доказательства, обосновывающие вашу позицию (копии документов о пребывании за границей, доверенность).

Обжалование в суде. В случае отказа ТЦК удовлетворить ваше заявление вы вправе обжаловать это решение в суде. Иск может подать ваш представитель по доверенности. Важно помнить, что срок подачи иска в суд ограничен 10 днями с момента получения решения ТЦК.

Напомним, что для того, чтобы уплатить штраф от ТЦК, необходимо получить постановление, подписанное руководителем территориального центра комплектования. Уже после этого штраф можно оплатить несколькими способами, в том числе онлайн.

Также мы писали о том, что если не забрать пришедшую по почте повестку, тогда военнообязанному все равно грозит штраф.